Spécial vacances – Majorque à vélo… en couple Pour tester la solidité de sa relation, rien de mieux que de pédaler au cœur de l’île, en s’arrêtant pour dormir dans une finca et en acceptant le risque de se tromper de chemin! Un plaisir déroutant que nous avons testé. Chris Winteler

La randonnée à vélo «De finca en finca» s’adresse aux cyclistes qui pédalent pour le plaisir. MORITZ HAGER

Des vacances à vélo chics et charmantes, voilà ce que propose Eurotrek, prestataire suisse de vacances actives, avec ses programmes de randonnées qui comprennent des circuits au cœur de Majorque, loin du bruit et de l’agitation, et l’hébergement dans deux fincas étoilées - ces habitations rurales traditionnelles. Le transport des bagages, quant à lui, est assuré.