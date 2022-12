Scandale immobilier à Genève – Maisons inachevées: un entrepreneur et sa femme condamnés En 2016, une entreprise générale abandonne six chantiers à Chêne-Bourg et Chêne-Bougeries. Pour les familles, le chemin de croix n’est pas terminé. Luca Di Stefano

En 2016, certaines villas sont loin d’être terminées quand l’entreprise générale rompt les contrats avant de se mettre en faillite. OLIVIER VOGELSANG

C’est une affaire qui laisse un goût amer aux victimes, un trou financier gigantesque et des villas pas tout à fait terminées près de sept ans après le scandale. Avec, au passage, une confiance dans la justice écornée. Le 18 novembre, un entrepreneur et son épouse ont été condamnés par le Tribunal de police pour abus de confiance et violation de tenir une comptabilité. Les peines: un an avec sursis pour le mari (la sanction intègre également des faux dans les titres). Et pour l’épouse, comptable de la société, une peine pécuniaire avec sursis.