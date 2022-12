Joaillerie – Maison Belmont, un voyage au cœur des métiers d’art Expérience aussi holistique que féerique pour cette nouvelle marque qui offre à Genève un showroom et une collection de joaillerie précieuse. Carole Kittner

Maison Belmont, bague Le Grand Banquet composée de deux coupes s’inspirant du verre double. DANIELA TONATIUH

Il y a des rencontres et des lieux que l’on n’oublie pas. Comme lorsque Sarah Mugnier, propriétaire et fondatrice de Maison Belmont, vêtue d’un tailleur pantalon vert émeraude et d’escarpins assortis, semblant tout droit sortie d’un conte merveilleux, vous prend par la main et vous emmène dans son univers ô combien enchanteur. Le tapis rouge vient tout juste d’être déroulé devant la maison, alors que des ouvriers s’affairent encore ici et là sur les derniers détails du chantier. La jeune femme de 41 ans au contagieux sourire pose le cadre. C’est ici que tout se passe. Que sa passion pour l’objet et la joaillerie ont enfin pu se rencontrer.

Commençons par cette bâtisse située sur le haut du quartier des Eaux-Vives. C’est un véritable bijou du patrimoine architectural genevois, construit par Edmond Fatio en 1911. Sarah Mugnier, qui l’a acquise il y a deux ans, a entrepris de titanesques travaux pour rendre au Clos-Belmont 5 sa splendeur d’antan. Elle s’est associée à Vincent Darré, scénographe et designer parisien qui a imaginé l’entrée de la maison avec son meuble de réception en laque bleu nuit et son canapé en forme d’œil bienveillant vert et turquoise, et bien sûr cette fresque murale d’une beauté époustouflante qui se déploie sur deux étages.

L’exécution a été confiée au peintre décorateur Raphaël Schmitt. «Il a travaillé sur cette fresque pendant plusieurs mois. Je l’ai vu évoluer, c’était vraiment spectaculaire», explique Sarah Mugnier. On se balade ainsi dans un jardin exotique où l’on découvre sur le cou d’une autruche très XVIIIe siècle, par exemple, un bijou, ou encore une référence à Ferdinand Hodler. On l’aura compris, ici rien n’est laissé au hasard et tout est confié aux meilleurs artisans.

L’octogone s’impose

à l’étage, une ambiance de boudoir intégralement imaginée par Sarah. «M’entourer d’objets qui racontent des histoires est une passion depuis toujours.» Les motifs léopard s’imposent autour d’un bar au raffinement exquis. Il s’ouvre sur une grande pièce où l’on pourrait tenir salon. Et puis, il y a ces objets disséminés un peu partout que la jeune femme vend aussi. L’espace sera d’ailleurs amené à être loué pour des rencontres en petit comité, façon club privé.

Mais passons dans la pièce maîtresse, avec son plafond d’origine en bois et ses motifs octogonaux qui sont devenus la base de toute l’expression de la marque Belmont. «Je n’ai pas cherché très loin. C’était une évidence pour moi que le cabochon allait devenir mon emblème.» Dans un coin, ce poêle d’époque typique du Heimatstil est particulièrement bien mis en avant. Quant aux créations joaillières, elles sont là, sur des plateaux octogonaux minutieusement scénographiés.

Danser au Grand Bal

Des couleurs flamboyantes, des matières nobles, de la cinétique, des pierres aux 1000 reflets, donnent le la des premières éditions joaillières Maison Belmont. Sarah Mugnier sort son grand book: des esquisses, des moodboards, des morceaux de tissus. Une fois encore, c’est elle qui imagine, croque et fait produire auprès des meilleurs. «Je leur donne du fil à retordre, car certaines créations contiennent des prouesses techniques à relever.»

Le bracelet Le Grand Bal, par exemple, reprend l’identité historique du lieu et s’articule autour de sept éléments octogonaux dont le fond est tapissé d’une soie vert émeraude. «Il fait du bruit comme à l’époque, c’est ce que je voulais!» La bague Le Grand Banquet s’inspire du verre double: une coupe pour le jour et une pour le soir. Puis il y a la bague Le Petit Salon, aux six anneaux arborant la lettre de votre choix, et celle qui s’inspire d’un masque vénitien de la Renaissance, période qui inspire beaucoup la créatrice. Tout est produit en Suisse et réalisé sur mesure. Et enfin, évoquons la belle collaboration avec la marque londonienne de la sœur de Sarah, Wings of Wisdom, qui a donné vie à une nouvelle collection produite en Turquie, notamment les mystérieuses bagues Memento Mori. Et ce n’est que le début!

Maison Belmont, bracelet manchette qui s’inspire des lieux à Genève, avec l’octogone et la tapisserie. DANIELA TONATIUH

