Après sept ans à Arsenal, Granit Xhaka s’apprête à donner un virage à sa carrière. AFP

Granit Xhaka est en vacances. En famille. À se prélasser sur la Riviera turque. Les photos postées sur les réseaux sociaux racontent l’atmosphère paisible du moment. Le capitaine de l’équipe de Suisse les a méritées: sa saison à Arsenal aura été la plus aboutie de sa carrière, tant sur le plan statistique (47 matches disputés toutes compétitions confondues, 9 buts et 7 passes décisives) que dans la justesse de son jeu. Même sans le titre de champion d’Angleterre espéré au bout, Xhaka aura été le symbole de l’ampleur du travail de Mikel Arteta pour sublimer son effectif. Une année pour les mémoires.

Sauf que voilà, elle n’aura pas de suite. Tout cela semble désormais acté: après sept saisons faites de hauts et de très bas, Xhaka va quitter Arsenal cet été. Ce n’est plus qu’une question de jours, et peut-être simplement de retour de vacances. Mardi, The Athletic réitérait l’information qui court depuis déjà plusieurs semaines: le milieu de 30 ans est sur le point de s’engager avec le Bayer Leverkusen. Somme de transfert évoquée par le média britannique: 25 millions d’euros.

Mais pourquoi donc un Granit Xhaka au firmament s’apprête-t-il à tourner le dos aux Gunners? Plusieurs éléments permettent de comprendre le mouvement. Il y a d’abord des raisons personnelles: il se dit que Leonita, l’épouse de Xhaka, est d’origine allemande (il l’a rencontrée lorsqu’il jouait au Borussia Mönchengladbach, de 2012 à 2016) et qu’elle se verrait bien revenir au pays. Respectable.

L’attrait de Xabi Alonso

Les raisons sportives plaident aussi pour le choix de Xhaka. Il aurait certes pu retrouver la Ligue des champions (qu’il n’a plus disputée depuis sa première saison à Arsenal), mais dans quel rôle? La saison réalisée par la formation londonienne a fait grimper les ambitions d’Arteta et de ses dirigeants, qui comptent bien renforcer sérieusement leur contingent.

Ainsi, l’Allemand Kai Havertz a déjà été engagé et Arteta l’imagine dans un rôle similaire à celui qu’occupait Xhaka la saison dernière, à savoir comme milieu relayeur gauche, porté vers l’avant. Aussi, Arsenal est sur le point de claquer plus de 120 millions sur l’international anglais de West Ham Declan Rice. De quoi relever la concurrence.

Et puis il y a le défi. Au Bayer Leverkusen, il est stimulant: l’entraîneur n’est autre que l’ancien milieu de Liverpool ou du Real Madrid Xabi Alonso. On le dit moderne, avec des idées. Et sans doute prêt à nouer une relation de confiance totale avec Xhaka. Le capitaine de l’équipe de Suisse a besoin de ça.

