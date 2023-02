Élections cantonales – Mais pourquoi Genève va s’empêtrer dans le burkini? À un mois des cantonales, la gauche de la Ville de Genève a voté un texte autorisant le vêtement couvrant dans les piscines. Julien Culet

En votant la suppression des critères de tenues dans les piscines municipales de la ville de Genève, la gauche a lancé un débat sur le burkini (ici lors de son lancement à Sydney en 2007) qui n’en finit plus d’enflammer le bout du lac depuis deux semaines. AFP/ANOEK DE GROOT

Le vote a fait l’effet d’une bombe dans une campagne électorale qui peinait à décoller. En votant la suppression des critères de tenues dans les piscines municipales de la ville de Genève, la gauche a lancé un débat sur le burkini qui n’en finit plus d’enflammer le bout du lac depuis deux semaines. À un peu plus d’un mois des élections cantonales, en année de fédérales, l’opportunité d’ouvrir une boîte de Pandore qui profite naturellement à l’UDC divise fortement au sein du PS et des Verts.