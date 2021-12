Politique genevoise – Mais où est passée Fabienne Fischer? La nouvelle ministre verte de l’économie étonne par sa discrétion. Un style qui tranche pour celle qui a succédé à l’omniprésent Pierre Maudet. Julien Culet

Fabienne Fischer a battu Pierre Maudet ce printemps lors de l’élection partielle faisant suite à la démission de celui-ci. Elle a récupéré le Département de l’économie et de l’emploi. FRANK MENTHA

Élue le 28 mars et entrée en fonction un mois plus tard, Fabienne Fischer brille quelque peu par son absence sur la scène médiatique genevoise. Par rapport aux bêtes politiques que sont Mauro Poggia et Antonio Hodgers, ou qu’était Pierre Maudet, la ministre Verte de l’Économie se fait particulièrement discrète. En arrivant en cours de législature, sans expérience d’un Exécutif, un temps d’adaptation était nécessaire. Mais désormais, des élus s’impatientent, voire se montrent très critiques. «J’étais plutôt conciliante au début, mais là, nous ne savons pas ce qu’elle fait et sur quoi elle travaille, attaque la députée MCG Ana Roch, membre de la Commission de l’économie. Nous sommes en pleine crise économique et elle est hyperdiscrète alors qu’on devrait être en première ligne.»