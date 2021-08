La recette cul par-dessus tête (7/8) – Mais elle est complètement givrée, cette aubergine! Tous les week-ends de l’été, retrouvez un plat à l’envers. À l’envers? Ben oui: un dessert avec des légumes. Ou une assiette salée avec de vrais morceaux de fruits dedans. À l’envers, quoi. David Moginier

La version gastronomique de Rafael Rodriguez, à l’Auberge de l’Abbaye de Montheron. DR

Il y en a – comme moi – qui nourrissent un vrai amour pour l’aubergine. Ce légume est d’une beauté, mais d’une beauté, avec ces reflets qui soulignent la rondeur parfaite de son emballage tout violet, le grain de peau qui donne envie de la caresser tout de suite. C’est sensuel, quoi! Maintenant, d’autres, sans doute un peu coincés, restent insensibles à son charme un peu doucereux, à cette chair douce et tendre, presque molle quand on la cuit.

L’autre soir d’été (pendant les trois jours dudit été), on a découvert un aficionado, le chef Rafael Rodriguez, à l’Auberge de l’Abbaye de Montheron, sur les hauts de Lausanne. Après un menu moderne et inventif, le voilà qui nous refile en dernier dessert une glace à l’aubergine, sur un crumble à l’ail noir et aux pétales de rose déshydratés, et un caramel à l’oignon, rien que ça. L’énoncé surprend mais prend tout son sens quand on plonge la cuillère dans ce délicat équilibre de goûts et de textures.

La recette, la recette!

Illico presto, voilà qu’on se renseigne et qu’on découvre que ladite glace est connue et que les recettes sont publiques. En voici une adaptée par nos soins. Il vous faut:

– 1 belle aubergine

– 7 cs à soupe d’huile d’olive

– 90 g de sucre

– 3 jaunes d’œuf

– 2,5 dl de crème

– 2,5 dl de lait

Commencez par laver l’aubergine puis coupez-la en morceaux de 2 cm environ.

Faites-les confire délicatement dans 2 cs d’huile d’olive dans une poêle chaude mais pas trop. Quand tout cela est bien confit, retirez du feu et laissez refroidir.

De l’autre main, battez énergiquement les œufs et le sucre pour que le mélange blanchisse.

Faites chauffer dans une casserole la crème et le lait, puis versez-les sur le mélange sucre-œufs. Mélangez puis remettez le tout dans la casserole sur feu doux jusqu’à ce qu’il épaississe.

Mettez votre mélange dans un blender, ajoutez-y les aubergines et 5 cs d’huile d’olive. Mixez plusieurs minutes pour obtenir une consistance fluide. Puis zou, au frigo deux bonnes heures.

Débarrassez le tout dans une sorbetière et turbinez, mes enfants, turbinez!

