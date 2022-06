Après sept ans de chantier, en attendant plus de verdure et une entrée au site, le nouveau quartier des arts lausannois se présente au public dès ce week-end.

Trois musées, le Musée cantonal des beaux-arts, le Mudac et Photo Élysée, se partagent les 25’000 m 2 du site de Plateforme10 que les visiteurs peuvent découvrir dès ce week-end et après sept ans de chantier.

Une fois posée et presque sans exception… la question de l’utilité d’un musée déclenche un rire. Gêné. Interloqué. Dans le public, certains contradicteurs patentés répondront: «À rien.» Pas de problème! Il est des riens qui servent si bien la vivacité de l’esprit et le lâcher prise.

Mais parmi ses émissaires, Nicolas Galley, directeur du master sur le marché de l’art à l’Université de Zurich, l’avoue: son réflexe zygomatique marque un petit temps d’embarras. «La question est légitime. D’autant que paradoxalement, il n’y a jamais eu autant de monde dans les expositions, alors que le musée traditionnel est en crise, parce qu’en décalage. On parle d’une solution avec la gratuité, mais si elle attire plus de monde, ce sera toujours dans les mêmes cercles. D’autres tabous doivent tomber – notamment numériques dans une Suisse très en retard. Il faut que les musées assument: l’expérience ne se passe plus uniquement dans leur enceinte physique. Ils doivent aller chercher le monde.»