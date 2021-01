Sortir du cocon familial – Maintenir des repas équilibrés quand on est étudiant Tous les jeunes ne se nourrissent évidemment pas uniquement de pizzas. Mais certains mangent mal. Voici des pistes pour les aider à équilibrer leurs menus. Élisabeth Gordon

Beaucoup de jeunes sont tentés, après avoir quitté le nid, de s’affranchir des injonctions parentales à manger sain et équilibré. Getty Images

Budget restreint, manque de temps pour cuisiner: il n’est pas toujours facile de manger de façon équilibrée quand on est étudiant. «Préparer un repas demande de l’organisation et de la réflexion. Or nous sommes souvent réticents à gaspiller un temps précieux pour des tâches que nous considérons comme ne faisant pas partie de nos priorités», témoigne India Simmenauer, étudiante à la HEC-Université de Lausanne, sur le site HEConomis.

«Outre de l’activité physique et un sommeil de bonne qualité, il leur faut une alimentation équilibrée pour assurer leurs besoins en nutriments essentiels.» Laurence Vernay, enseignante en nutrition et conseillère aux études à la Haute École de santé de Genève (HEDS-GE)