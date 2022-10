À Genève, «EP21» annonce le retour du «jeu» dans les premiers degrés de l’école primaire (voir «Tribune de Genève» du 12 octobre). On y apprend qu’il était en voie de disparition au profit d’une entrée toujours plus précoce dans les apprentissages scolaires et qu’il ne s’agirait pas de revenir à la feue école enfantine. Que la «recherche» et la «science» seraient désormais unanimes pour dire que le jeu est fondamental pour le développement cognitif, social et émotionnel du jeune enfant et qu’en conséquence, il doit être une «activité phare».

Si on peut a priori saluer cette volonté de restituer toute sa place au jeu dans les premiers degrés, il y a lieu de s’interroger sur le manque de mémoire de sa propre histoire dont fait preuve l’école publique genevoise. Une brève mise en perspective historique de cette question ne semble dès lors pas superflue.

«Le jeu a été pendant un siècle un des fondements pédagogiques de ce qu’on appelait encore il n’y a pas si longtemps l’école enfantine (4-5 ans).»

En effet, le jeu a été pendant un siècle un des fondements pédagogiques de ce qu’on appelait encore il n’y a pas si longtemps l’école enfantine (4-5 ans). Dès les années 1870, la méthode Froebel, centrée sur le jeu et le mouvement, devient sa référence. En 1888, il est officiellement stipulé que «l’enseignement consiste surtout en leçons de choses, en occupations manuelles, en jeux et en chants». Au début du XXe siècle, la méthode Montessori, centrée sur l’éducation sensorielle, s’y ajoute comme un autre pilier de l’enseignement enfantin, notamment à la Maison des Petits, qui devient rapidement une école d’application et le lieu de formation des maîtresses enfantines, tandis que la psychologie fonctionnelle d’Edouard Claparède donne au même moment une première caution scientifique au jeu comme moyen d’apprentissage.

En continuant à parcourir les dispositions officielles au fil du temps, on y lit en 1936 et 1958 que «l’école enfantine a pour but de donner au petit enfant une éducation qui habitue à vivre en société» ou encore, en 1974, qu’on est censé y apprendre «les éléments de base nécessaires à l’apprentissage ultérieur [je souligne] de la lecture, de l’écriture et de la mathématique». En 1984, la Maison des petits continue de pratiquer les méthodes actives et prône «un enseignement différencié». Autrement dit, toute une tradition d’enseignement semble s’être estompée au cours des trente dernières années, en lien avec les transformations de la formation des enseignants primaires des années 1990, puis les impératifs du concordat HarmoS et du Plan d’études romand (PER).

Cette tendance à faire débuter les apprentissages scolaires toujours plus tôt a quatre causes.

Premièrement, l’accroissement continu de la sophistication didactique a rendu la culture scolaire toujours plus prescriptive, techniciste et abstraite.

Deuxièmement, la peur du déclassement dans les classes moyennes dans un contexte de montée de la précarité intensifie la compétition scolaire, puisque la détention d’un «bon» diplôme est toujours plus indispensable, mais de moins en moins suffisante pour accéder aux emplois qualifiés du salariat moyen et supérieur.

Troisièmement, le mauvais classement du canton aux tests PISA a eu pour conséquence une course à la «performance» en profitant de l’allongement de 9 à 11 ans de la durée de la scolarité obligatoire.

Enfin, la représentation faisant de la précocité d’âge de l’acquisition de certains savoirs scolaires un signe décisif de l’excellence imprègne nos inconscients collectifs. Une croyance que l’école contribue puissamment à inculquer. Ce n’est donc pas par hasard que la lecture est un enjeu scolaire crucial et focalise l’attention de tous, car dans cette optique être un «bon» élève signifie d’abord être un fort lecteur.

Au regard de l’histoire, on pourrait dire au final que le DIP réinvente la roue qu’il a délaissée et que ce «projet d’innovation pédagogique» masque mal un début de retournement. Pour autant, le retour au jeu pourrait être salutaire, à condition de ne pas en faire un nouvel impératif didactique obligeant les élèves à jouer coûte que coûte.

Christian-A. Muller Afficher plus Historien au Laboratoire d’histoire sociale et culturelle de l’éducation (LHiSCE), Genève. DR

