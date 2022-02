Sorties cinéma – «Maigret», «Zaï zaï zaï zaï»: quels films aller voir cette semaine? Avec Brando, Pacino ou Depardieu, les films noirs ne filent pas le bourdon en salles, joyaux de poésie dans les ténèbres humaines. Et sinon, «Zaï zaï zaï zaï»! Cécile Lecoultre Pascal Gavillet

«Maigret» ou Gérard Depardieu comme une évidence

Gérard Depardieu sur le plateau de «Maigret». Pascal Chantier/Ciné@/F comme Film

Après une brillante adaptation de Simenon, «Monsieur Hire» qui l’intronisait dans la cour des grands réalisateurs et saluait le talent sombre de Michel Blanc en 1989, Patrice Leconte revient à cet écrivain par son héros le plus emblématique. Pour l’anecdote, si le commissaire Maigret a brillé avec constance dans les séries télévisées, au cinéma, son incarnation remonte à Jean Gabin en 1963.

Le romancier déclarait à cette époque: «Gabin a fait un travail hallucinant. Ça me gêne du reste un peu, parce que je ne vais plus pouvoir voir Maigret que sous les traits de Gabin.» Il fallait donc un autre monstre sacré, une bête de scène, un monolithe d’hypersensibilité pour rêver d’un nouveau Jules. Gérard Depardieu s’y emploie avec une perfection naturelle qui comme Simenon jadis, «gêne» presque par son évidence. Le cinéaste n’y rajoute aucune fioriture, sinon qu’il lui casse sa pipe – littéralement. Ce seul détail tabagique suffit à insuffler une autre énergie à la gestuelle.

Sous la carapace hermétique du légendaire pardessus bruissent encore des seconds degrés, la perte d’un enfant, drame commun à Simenon, Maigret et Depardieu, l’adieu à la chair, les brouillards de l’alcool – «il y a des enquêtes à la bière, d’autres au vin blanc». Une méfiance règne pour tout cliché potentiel. Un dépouillement quasi mortuaire s’installe, qui privilégie «la charpente plébéienne, le parti pris de vulgarité» dont parlait Simenon pour décrire son personnage.

L’énigme de cette jeune fille morte, roman de 1954, n’a guère d’importance… L’acteur la phagocyte, y installe ses névroses, ses ombres. Et le mystère de Maigret renaît, dans un de ces tours de passe-passe dont les magiciens du cinéma à l’ancienne gardent le secret.

Note: *** •= détestable, °= à vos risques et périls, *= bien, **= intéressant, ***= excellent, ****= chef-d’œuvre

«Maigret» Afficher plus Réalisateur: Patrice Leconte

Avec Gérard Depardieu, Jade Labeste

Film noir (France, 89’)

«Le Parrain», une trilogie mythique

Don Corleone, immortalisé par Marlon Brando, dans «Le parrain» en 1972, à voir sur grand écran pour l’entendre chuchoter dans votre oreille. DR/PRAESENS

Après «The Godfather» en 1972, Francis Ford Coppola a marqué son territoire avec une autorité irrévocable, et aucun film de gangsters n’échappera à la référence. Même les géants «Scarface» et autres «GoodFellas» paient un tribut palpable au clan Corleone, encore perceptible de nos jours dans la moindre série télé qui parlent de gangsters à Little Italy…

Meilleur film de tous les temps – en alternance avec «Citizen Kane», à vous de voir et de débattre jusqu’au bout de la nuit!, d’un point de vue cinéphilique pur, le film révolutionne aussi la vision de la mafia aux États-Unis. Pourtant, dès le tournage de l’adaptation du best-seller de Mario Puzo, les producteurs promettent que le terme «mafia» ne sera jamais prononcé.

Au réalisme des situations (et des tronches) s’ajoute un scénario bâti en tragédie solidifiée par les trahisons et les vengeances poursuivies à travers les générations. L’opéra agit en caisse de résonance. Le clan Coppola paie de sa personne – même si Sofia Coppola, bébé dans l’ouverture sanglante de la trilogie, fut conspuée par la critique en conclusion. Une anecdote parmi des centaines. L’essentiel ici, reste de pouvoir mater ce chef-d’œuvre sur grand écran, privilège rare!

«Le Parrain» Afficher plus Réalisateur: Francis Ford Coppola

Avec Marlon Brando, Al Pacino

Classique (USA)

«La vraie famille» brise le cœur

Simon, 6 ans, doit quitter la famille qui l’avait accueilli à l’âge de 18 mois, pour rejoindre son père biologique. Dur à encaisser… AGORA

À la mort de sa mère, Simon, 18 mois, a été placé dans une famille d’accueil. Stabilisé, son père réclame le garçonnet de 6 ans. Sa mère de substitution peine à accepter cette séparation. Mélanie Thierry, entourée d’enfants au naturel irrésistible, éblouit dans ce drame inextricable, exposé dans sa brutalité quotidienne.

Le réalisateur Fabien Gorgeart a vécu cette expérience et ne juge pas, se contentant d’enregistrer l’émotion. Prenant le seul parti de suivre le baromètre sensible de ses protagonistes, la mise en scène cherche clairement à identifier le spectateur dans la bourrasque entre rébellion contre un sort jugé injuste, bonheur des moments volés au destin etc. C’est aussi la limite de l’exercice que seule transcende la parfaite exécution.

«La vraie famille» Afficher plus Réalisateur: Fabien Gorgeart

Avec Mélanie Thierry, Lyes Salem

Chronique (Fr., 100’)

«Le Chêne», journal intime d’un arbre bicentenaire

Biche, écureuil, insecte… le chêne abrite une métropole dans ses branches et racines, qui grouille, cohabite et se voit chroniquée dans le film homonyme de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux. JMH

Comme «Microcosmos» ou «Le peuple migrateur» qui autrefois, révolutionnèrent le documentaire scientifique, «Le chêne» brouille les pistes. Locataire d’un chêne de 200 ans en forêt de Chambord, un écureuil occupe longtemps le premier rôle, avant d’être rattrapé par ses voisins des étages supérieurs ou du rez-de-chaussée, balanins des noisettes, geais, sangliers, mulots. Et depuis Scrat ou les petits compagnons de Blanche-Neige, on sait combien ces délicieuses bestioles sont photogéniques.

Fable didactique, symphonie poétique, feuilleton saisonnier, comédie musicale jazzy… les réalisateurs Laurent Charbonnier et Michel Seydoux restent indécis sur le genre et préfèrent suivre la beauté des instants qui se présentent à eux. En macro, micro, format réel, accéléré, toute une vie inédite se matérialise alors dans cette maison végétale. Une jolie initiation à la nature pour les plus jeunes, un bol d’oxygène pour les autres.

«Le Chêne» Afficher plus Réalisateurs: Michel Seydoux et Laurent Charbonnier

Documentaire (Fr., 80’)

«Les jeunes amants», l’amour ne connaît pas d’âge

La réalisatrice Carine Tardieu s’attache à la romance inédite entre une septuagénaire (Fanny Ardant) et un trentenaire (Melvil Poupaud) dans «Les jeunes amants». TAMALET CHRISTINE

On a beau adorer les comédiens des «Jeunes amants», Fanny Ardant, Melvil Poupaud, Cécile de France, Florence Loiret-Caille, on ne peut s’empêcher d’avoir un léger doute sur la passion qui étreint les deux premiers. Elle existe grâce aux deux interprètes qui l’incarnent, mais d’un pur point de vue scénaristique, la pilule est plus dure à faire avaler.

Alors on repense à «Harold et Maude», sans doute le plus célèbre des films montrant un couple avec une très grande différence d’âge, et on se dit que là aussi, cela ne jouait pas non plus. Et que ce n’était peut-être pas à cause du métrage, mais bien plutôt en raison de nos propres a priori que tout paraissait coincer.

Dès lors, le film contribue aussi à lutter contre ces a priori, justement. Dans cette optique, «Les jeunes amants» devient le décryptage d’une passion qui fait obstacle au monde. Les orages, la pluie, sont omniprésents dans le film. La réalisatrice Carine Tardieu semble édifier un rempart entre ses deux héros et tout ce qui les entoure. Dans ces perpétuels cieux grisâtres, comme dans cette veillée nocturne à l’hôpital, au début du film, une obscurité qui tente d’écraser la lumière de l’amour. C’est très beau.

«Les jeunes amants» Afficher plus Réalisatrice: Carine Tardieu

Avec Fanny Ardant, Melvil Poupaud

Comédie dramatique (Fr., 112’)

«Zaï zaï zaï zaï», l’absurde poussé jusqu’au poireau

Jean-Paul Rouve piégé dans une traque abracadabrantesque dans «Zaï zaï zaï zaï», adaptation de la BD de Fabcaro. PRAESENS

Adapter la BD de Fabcaro relevait de la mission impossible, mais au royaume de l’absurde règnent les doux dingues. Dans un avenir proche, Fabrice est pris en flagrant d’incivisme, ayant oublié sa carte fidélité à la caisse puis brandi un poireau comme une matraque.

La cavale de ce dangereux criminel devient aussitôt une série de télé-réalité tandis que le fugitif tente d’échapper à la vindicte en Lozère. Jean-Paul Rouve et autre Julie Depardieu se prêtent volontiers à ces délires zinzins à peine décalés du monde contemporain. Amusant, brouillon, décalé.

«Zaï zaï zaï zaï» Afficher plus Réalisateur: François Desagnat

Avec Jean-Paul Rouve, Julie Depardieu

Comédie (Fr., 82’)

«Otar’s Death», drame en Géorgie

Déjà mal barrée dans l’existence, une mère célibataire doit affronter les conséquences d’un accident mortel causé par son fils adolescent. TRIGON FILMS/DR

Dans la banlieue de Tbilissi, Keti s’étourdit la nuit avec ses copines pour oublier son quotidien minable de vendeuse de cosmétiques à domicile. Un jour, la jeune femme embarque son fils adolescent dans une virée au lac mais l’abandonne le soir venu pour finir la soirée entre filles.

Nika, bien qu’il sache à peine conduire, prend le volant pour rentrer à la maison. En chemin, il renverse un vieil homme. La famille de la victime décide d’exploiter la situation…

Ce premier film du Géorgien Ioseb Soso Bliadze a été primé dans divers festivals, notamment au Karlovy Vary 2021.

«Otar’s Death» Afficher plus Réalisateur: Ioseb Bliadze

Avec Nutsa Kukhianidze, Iva Kimeridze

Drame (Géo., 106’)

