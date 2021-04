Lancy – «Mai au parc» est reporté au mois de juillet Pandémie oblige, le festival gratuit prévu en mai dans le parc Bernasconi devrait avoir lieu du 9 au 11 juillet prochains. DaK

Ce n’est qu’en juillet que le parc Bernasconi de Lancy devrait vibrer au son de la musique en plein air. Laurent Guiraud/Archives

Le festival «Mai au parc», premier open air de la saison genevoise, prévu au parc Bernasconi de Lancy au mois de mai, devrait avoir lieu cette année mais en juillet, annoncent ce mardi les organisateurs. Dans leur communiqué, ils affirment espérer «des retrouvailles libres et sans contrainte» autour de deux scènes sur lesquelles seront programmés des groupes suisses et quelques têtes d’affiche internationales. Les ambiances devraient être respectivement funk rock, world et familiale le dimanche. La quasi-totalité des artistes auraient répondu présent, affirment-ils.

Mais comme rien n’est garanti en cette période de pandémie, l’association ZIC Zag Zoug, organisatrice du festival, dit vouloir adapter son concept au fur et à mesure des prochaines décisions sanitaires. Elle se déclare cependant optimiste quant à la tenue de ces trois jours festifs et gratuits. Le programme sera dévoilé le 11 mai.

