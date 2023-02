Musique classique – Mahler, génie orchestral sans fissures Une conférence au théâtre Les Salons éclaire la matière instrumentale et l’artisanat du compositeur. Rocco Zacheo

Gustav Mahler dans un portrait de 1907, alors qu’il dirigeait le Staatsoper de Vienne. MORITZ NÄHR

C’est un continent musical à lui seul, qui alimente aujourd’hui encore des études à foison et des manifestations de toute sorte. Gustav Mahler, comme quelques autres rares personnages du paysage musical, est une figure totémique qui ne connaît pas de fissures. Passablement contesté en son temps – on lui reconnaissait davantage ses talents de chef d’orchestre, beaucoup moins ceux de compositeur –, il est aujourd’hui vénéré et salué parmi les figures qui ont le plus influencé la musique du XXe siècle. Rien n’échapperait aux mélomanes curieux qui voudraient tout savoir de sa tumultueuse vie sentimentale ou de son parcours artistique. Il suffirait pour cela de plonger dans les imposants travaux du musicologue Henry-Louis de La Grange pour avoir une vision panoptique sur le personnage.

La Société Gustav Mahler de Genève, qui encourage l’étude, la compréhension et le rayonnement de ses œuvres, offre une occasion de scruter le musicien à travers une focale serrée, visant une thématique aussi simple que vaste: «Mahler et l’orchestre». Pour animer la conférence qui se tiendra au théâtre Les Salons (l’entrée est libre), Christian Merlin, biographe, critique musical au «Figaro» et animateur à France Musique. Son approche? «Je suis intéressé par l’artisanat du compositeur, par l’atelier de fabrication qui a donné vie à ses symphonies. Il ne s’agit pas de plonger dans les partitions mais de comprendre comment Mahler a fait de l’orchestre son instrument, au même titre que Chopin ou Liszt l’ont fait avec le piano.»

En mots éclairants et en projections d’extraits de concerts, la conférence éclairera quelques traits significatifs de l’univers mahlérien: la place cruciale des solos, par exemple, ou la maîtrise des effets sonores, ou encore les subtilités qui se nichent dans la mélodie de timbres, signature puissante du compositeur.

