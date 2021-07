L’invité – MAH: l’aveuglement fâcheux du magistrat Opinion Pierre Vaisse

Le 5 juillet, la «Tribune de Genève» publiait une enquête sur les ravages exercés au Musée d’art et d’histoire (MAH) par Marc-Olivier Wahler, le nouveau directeur. Réquisitoire juste en tous points, qui pourrait même être encore plus sévère. On regrette seulement que cette prise de conscience se fasse aussi tard, alors que Marc-Olivier Wahler risque d’être définitivement titularisé cet automne.

Un point cependant détonne dans cet ensemble: la réponse de Sami Kanaan aux critiques. Le conseiller administratif chargé de la Culture à la Ville de Genève trouve à Marc-Olivier Wahler l’excuse d’avoir manqué d’expérience, ou, comme le confesse l’intéressé lui-même, d’avoir commis un «péché de jeunesse». L’argument confine à l’impudence: à plus de 55 ans, Marc-Olivier Wahler a déjà derrière lui une longue carrière. Si les membres de la commission qui retint sa candidature au MAH avaient eu la curiosité de s’en informer, elle aurait peut-être pu concevoir quelques doutes sur ses capacités à diriger un grand musée patrimonial.

Quant au musée de demain tel que Marc-Olivier Wahler le conçoit et à la rupture dont le MAH aurait besoin selon Sami Kanaan, ce sont là des vieilleries qui ne méritent qu’un commentaire pour qui ne se berce pas d’illusions: «words, words, words».

Selon Sami Kanaan, c’est le comportement des conservateurs qui serait responsable de tous les maux, à commencer par l’échec du projet Nouvel. Passons sur cette dernière accusation, tant elle est risible. Reprocher aux conservateurs d’être des spécialistes à courte vue tirant chacun la couverture à soi est un lieu commun aussi éculé qu’absurde: simple conscience professionnelle fondée sur la compétence mais qui n’exclut pas une vision claire du bien commun. C’est pourquoi le contrat passé par Marc-Olivier Wahler avec une officine new yorkaise pour dire l’avenir du musée n’était pas qu’une coûteuse fantaisie: c’était une insulte aux conservateurs.

Cela dit, le premier responsable de la situation actuelle, c’est Sami Kanaan lui-même, du fait de la création au lendemain du vote sur le projet Nouvel d’une commission aussi coûteuse qu’inutile. Son existence a retardé la mise en place des mesures qui se seraient imposées; elle a mis très longtemps à publier un rapport aussitôt et justement mis en pièces, mais dangereux pour l’avenir du musée et elle a fait placer à sa tête un homme à la compétence discutable pour ce poste, qui, à peine nommé, se montrait fier de diriger en même temps à Paris un Paris Art Lab, double emploi dont la municipalité ne semblait pas se formaliser. Que Sami Kanaan persiste à faire confiance à Marc-Olivier Wahler dénote d’un aveuglement fâcheux chez le responsable de la Culture d’une ville comme Genève.

Pierre Vaisse Afficher plus Professeur honoraire d’histoire de l’art contemporain

