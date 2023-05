Tour d’Italie – Magnus Cort triomphe sous la pluie, Geraint Thomas reste en rose Un groupe d’échappés a pu rallier l’arrivée de la 10e étape du Giro, avec 50 secondes d’avance sur le peloton. Magnus Cort Nielsen s’est montré le plus rapide.

Le Danois est devenu le 105e coureur de l’histoire à avoir gagné sur les trois grands Tours. AFP

Au bout d’une journée dantesque, Magnus Cort (EF Education) a remporté mardi à Viareggio la 10e étape du Tour d’Italie courue sous la pluie, marquée par de nombreuses chutes et plusieurs abandons. Il a devancé au sprint ses deux compagnons d’échappée, le Canadien Derek Gee (Israel Premier Tech) et l’Italien Alessandro De Marchi (Jayco-AlUla), avec 51 secondes d’avance sur le peloton.

Vainqueur de deux étapes du Tour de France et six de la Vuelta, le Danois moustachu devient, à 30 ans, le 105e coureur de l’histoire à avoir gagné sur les trois grands Tours. Son compatriote Mads Pedersen (Trek-Segafredo) avait réussi le même triplé un peu plus tôt dans ce Giro.

«Je suis incroyablement heureux, ça fait plusieurs années que j’y pense. C’est très important pour moi. La journée a été terrible, l’une des plus dures que j’ai jamais vécues sur un vélo», a déclaré Magnus Cort au bout d’une journée apocalyptique avec du vent, du froid et des trombes d’eau. C’est déjà la quatrième échappée qui arrive au bout dans ce Giro, en dix étapes.

Thomas reste en rose

Le Britannique Geraint Thomas (Ineos) conserve le maillot rose de leader qu’il a récupéré après l’abandon dimanche soir du grand favori, le Belge Remco Evenepoel, en raison d’un contrôle positif au Covid-19.

Parmi les coureurs qui ont quitté la course mardi figure le Russe Alexandr Vlasov (Bora) qui était sixième au général et faisait figure d’outsider pour la victoire finale. Au classement général, l’Australien Jay Vine (UAE), qui a chuté dans une descente, a perdu plus de dix minutes et sort du top 10.

Pluies diluviennes

Des discussions ont eu lieu avant le départ pour, au moins, raccourcir l’étape qui, au lendemain de la journée de repos, passait par un col à plus de 1500 m d’altitude où des pluies diluviennes, des rafales de 80 km/h et une température de 3 degrés attendaient les valeureux. En vain.

La journée a été une vraie odyssée marquée par de nombreuses chutes, dont celle de Warren Barguil, et plusieurs abandons. Un mécano a même été renversé par Alberto Bettiol alors qu’il tentait de secourir un autre coureur tombé.

AFP

