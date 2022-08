Football – Magnin: «Bien sûr que la trajectoire d’Imeri m’inspire» Le jeune latéral de Servette a fait une entrée en jeu très remarquée à Nyon en Coupe, lors du succès grenat 4-1. Daniel Visentini

Theo Magnin (à g.) contre Filip Ugrinic (YB) en Super League cette saison BASTIEN GALLAY / LPS

La candeur de ses 19 ans, qu’il a fêté il y a dix jours, n’a d’égal que les promesses aperçues sur la pelouse de Colovray. Bien sûr quand il entre en jeu, il reste une demi-heure et Servette mène déjà 3-0 face à Nyon. Cela facilite les choses, c’est cela une intégration progressive et intelligente. Mais c’est le plus gros temps de jeu qu’il a eu à gérer jusque-là avec la première équipe.

«Oui, c’est cool, dit-il avec le sourire. Mais trente minutes, c’est autre chose que dix ou quinze minutes. Sur dix minutes, tu touches peut-être trois ballons, tu es très concentré, ça va vite. Là, sur une demi-heure, il faut être bon sur la durée.»

Ajustements nécessaires

Il l’a été et pour tout dire, Moussa Diallo pourrait bien se faire du souci si le jeune Magnin continue comme cela. Agressivité dans les duels, interceptions, élans offensifs. Evidemment, tout cela mérite encore des ajustements. Il le dit lui-même: «J’ai fait quelques petites erreurs de placement, ou techniques. Mais dès le premier ballon, j’ai senti que cela se passerait bien, que je serais présent. Je suis content de mon entrée en jeu.»

Théo Magnin est né en 2003. On pourrait croire qu’il n’a connu que le pire ou presque de Servette, la faillite, les relégation. Apanage de la jeunesse, il ne garde que le positif. «J’ai vu Servette en Promotion League et en Challenge League, oui, mais j’en ai des beaux souvenirs. La montée contre Lausanne: fabuleux!»

Sur le bon chemin

Il est aujourd’hui un jeune, formé à Laconnex d’abord, puis à Servette. «Je suis là pour tout donner, pour grappiller des minutes, saisir des opportunités et à moyen terme m’imposer dans la première équipe.» Un parcours qui n’est pas sans rappeler celui de Kastriot Imeri, transféré cette semaine à YB après avoir fait toutes ses classes à Servette. «Bien sûr que le trajectoire d’Imeri m’inspire, c’est même super inspirant.» Le jeune Magnin est sur le bon chemin.

Daniel Visentini est journaliste pour le Sport Center depuis 2018. Il a été durant sept ans le chef de la rubrique Sports de la Tribune de Genève. Il suit de près l'actualité du football, notamment celle du Servette FC et de l'équipe de Suisse. Plus d'infos

