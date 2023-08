Commerces genevois – Magnets et porte-clés, stars des boutiques de souvenirs Les touristes sont de retour au bout du lac, pour la plus grande joie des commerçants. Mais quels objets rapportent-ils chez eux? Reportage. Xavier Lafargue

Chez Helvetic Corner, rue du Mont-Blanc, Danièle et Eric Affolter proposent toute la gamme des souvenirs. Parmi eux, les incontournables coucous suisses. LAURENT GUIRAUD

Savez-vous ce qu’est un magnetsophile? Un collectionneur de magnets, tout simplement. À ne pas confondre avec le magnétophile qui, lui, est un partisan du magnétisme animal… Mais revenons au premier. À Genève, il trouvera son bonheur. Car nos boutiques de souvenirs regorgent de ces petits objets. Ils se déclinent sous d’innombrables formes, du Jet d’eau au chalet en passant par les vaches, le tout aux couleurs du canton ou de la Suisse.

Pas cher – comptez 4 ou 5 francs en général - le magnet est, pour les touristes, l’une des deux stars de l’été. Il partage le podium avec le traditionnel porte-clés. Foi de commerçants! Tous ceux que nous avons rencontrés sont unanimes. «Les vraies vedettes, ce sont le magnet en forme de coucou suisse et les porte-clés avec un petit couteau suisse», nous glisse Eric Affolter, qui tient avec sa femme Danièle l’échoppe Helvetic Corner, à la rue du Mont-Blanc.

Montres, couteaux et vaches

Des petits souvenirs qui n’ont de suisse que l’apparence. Ils sont en effet majoritairement fabriqués en Asie. Question de coût. Mais rassurez-vous, les produits made in Switzerland sont largement mis en avant dans les vitrines des devantures. Incontournables, les montres, ainsi que les couteaux suisses Victorinox. «Ce sont les deux produits les plus appréciés des touristes qui veulent ramener des cadeaux à leurs amis», confirme Danièle.

Mais ce ne sont pas les seuls à attirer les convoitises. Au Silver Shop Souvenirs de la rue des Alpes, Nadia, la gérante, met en avant l’animal suisse par excellence: «Les vaches, ça fonctionne toujours, et sur tous les objets, du mug au t-shirt. Et je vends aussi beaucoup de chocolat suisse. Je dis à mes clients qu’il n’y a pas de bon chocolat sans le lait de vache…» sourit-elle.

La star de l’été pour les touristes? Le magnet en forme de coucou. LAURENT GUIRAUD

Qui dit vaches dit cloches. Elles aussi figurent en bonne place dans les devantures. Et partant de là, il n’y a plus qu’un pas vers la poya. Linda, gérante d’Alptitude, une boutique de la rue des Alpes elle aussi, mais plus près des grands hôtels, a mis en évidence dans ses vitrines les objets valorisant les fameux décors en découpage noir et blanc. «C’est chic, élégant, ça se vend très bien», assure-t-elle. Dans son échoppe, on découvre aussi un coin «peluches» joliment fourni. Les musts? «Le saint-bernard… et les vaches.»

Les affaires reprennent

Chaque commerçant se démarque quelque peu de ses concurrents par quelques originalités. Molard Souvenirs, la dernière boutique de souvenirs des Rues-Basses, présente, outre les classiques, de belles boîtes à musique ainsi que des boules de Noël en forme de couteau suisse, de chalet, de saint-bernard ou de montre. «Ces dernières sont demandées par la clientèle américaine, précise le patron Philippe Affolter, petit frère d’Eric. Ici, on propose des objets un peu plus recherchés. On met la qualité en avant, car on est conscient que la Suisse est chère.»

Reste que les touristes sont de retour. Là encore, nos commerçants sont unanimes. «Les affaires fonctionnent plutôt bien cet été, confirme par exemple Eric Affolter. Il y a pas mal d’Américains et de Canadiens, des Sud-Américains également.» La clientèle orientale? «Elle est présente, même si les Chinois qu’on nous avait annoncés sont encore peu présents», ajoute son frère.

Ces chers coucous…

Un groupe d’une bonne dizaine de personnes, visiblement d’origine asiatique, quitte la boutique Swiss Tradition, rue du Mont-Blanc. «Ce sont des touristes malais qui viennent d’arriver à Genève», nous apprend-on. Que cherchaient-ils? «Des coucous.»

La boule à neige qui met en scène le Jet d’eau plaît beaucoup aux touristes de passage. LUCIEN FORTUNATI

Ces incontournables pendules helvétiques s’affichent dans toutes les boutiques. Même celle, toute petite, de Nadi, face à la gare routière. «Je n’en vends pas souvent, admet-il. Ici, les clients achètent plutôt des magnets, des porte-clés ou des verres à shot décorés aux couleurs suisses et genevoises.» Il est vrai que le prix des coucous n’a rien à voir avec un souvenir classique. Il faut généralement compter entre 120 et 600 francs pour ces objets au design soigné, fabriqués pour la Suisse en Allemagne, dans la Forêt-Noire.

Devant les boutiques de souvenirs trônent aussi les traditionnels tourniquets remplis de cartes postales. À l’heure d’internet, où envoyer des dizaines de photos de vacances se fait en un clic, elles font de la résistance, affirment les commerçants.

Une petite question pour terminer ce tour d’horizon du souvenir: savez-vous ce que collectionne un chionosphérophile? Des boules à neige, pardi! Et il y en a toujours dans les boutiques. La plus prisée? «Celle avec le Jet d’eau, assure Danièle Affolter. Nous avons même longtemps été en rupture de stock.»

Le couteau suisse monté sur porte-clé, l’autre vedette estivale des boutiques de souvenirs. LAURENT GUIRAUD

