Concert – Mademoiselle Plume Rouge se vautre dans le chaos À écouter vendredi à la Cave 12, un étonnant duo genevois avec guitare, basse et machineries apocalyptiques. Fabrice Gottraux

Le Genevois Stéphane Augsburger (à gauche) et le Zurichois Frédéric Minner sont Mademoiselle Plume Rouge. DR

En voilà deux qui ont le goût des contrastes. Baptisé Mademoiselle Plume Rouge, le duo genevois que voici, né dans les caves obscures de la ville il y a quelque quatre années de cela, évoque par son nom plus certainement les lupanars Belle Époque ou un personnage un peu simplet d’une comédie de Jeunet qu’un paysage ravagé par la guerre nucléaire.

Et pourtant… Prenez un grand gaillard sans peur ni reproche, le guitariste émérite Stéphane Augsburger, pilier de la scène indépendante genevoise, tendance rock étrange et autres baroqueries. Le dandy farceur, un lettré dans son genre, n’aime rien moins que les ambiances délétères, les climats inquiétants du monde touchant à sa fin, et l’humour bien sûr.

Happy end

On l’aura compris, rien n’est à prendre exactement au pied de la lettre ici. Vu chez What’s Wrong With Us?, combo du bout du lac expert en chansons grinçantes, le même Stéphane s’est acoquiné cette fois avec un bassiste de première bourre, Frédéric Minner, de Zurich. Que viennent alors les pédales d’effets, les «loopers», les voix encore, un saxophone soprano enfin.

Les visions ont pris forme, enregistrées sur l’album «Junkie Movie Music». On qualifierait volontiers le style d’ambient apocalyptique. Le duo préfère le terme yoga nihiliste. Une blague? Pas du tout. En concert, et ce malgré la déferlante de vibrations massives sur les auditeurs, il n’est pas interdit de trouver dans pareil matériau sonore de quoi se laisser bercer, voire toucher à l’extase. C’est, du reste, l’un des aspects les plus curieux des musiques dites bruitistes de suggérer autant de noirceurs que d’idées lumineuses.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.