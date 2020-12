France – Macron veut dissuader les Français de skier en Suisse à Noël Le gouvernement français envisage de prendre «des mesures restrictives et dissuasives» pour empêcher les Français d’aller skier à l’étranger pendant les fêtes de fin d’année.

French President Emmanuel Macron gestures after a press conference with the Belgium's Prime Minister at the Elysee Palace in Paris, on December 1, 2020. (Photo by BENOIT TESSIER / POOL / AFP) AFP

«S’il y a des pays qui maintiennent des stations ouvertes, il y aura des contrôles pour dissuader les Français», et pour «ne pas créer une situation de déséquilibre avec des stations en France», a expliqué le président français Emmanuel Macron, devant la presse après avoir reçu le Premier ministre belge Alexander de Croo.

«Nous aurons des mesures restrictives et dissuasives» qui «seront affinées dans les prochains jours avec le gouvernement», a-t-il précisé.

Emmanuel Macron a dit comprendre «l’angoisse (...) des élus de montagne et des professionnels» et assuré que tout était fait pour «pouvoir recommencer au plus tôt possible en janvier» les activités montagnardes «quand on aura une visibilité» sur l’épidémie de Covid-19.

Les stations françaises seront ouvertes pendant les fêtes mais les remontées mécaniques resteront fermées.

Les stations sont «des lieux de brassage», où «il fait nuit à partir de 17 heures» et où «on se retrouve dans des lieux qu’on a loués à plusieurs. On sait que c’est comme cela qu’on s’infecte et donc, on cherche plutôt à l’éviter» pour «ne pas sacrifier tous les efforts qu’on fait», a expliqué M. Macron.

Sur l’ouverture des stations durant les vacances de fin d’année, «il faut de la coordination européenne», selon lui, parce que, pour le moment, tous les pays ne sont pas «exactement alignés».

Avec l’Allemagne, et probablement l’Italie, «on veut convaincre nos partenaires», comme la Suisse ou l’Espagne, de ne pas rouvrir en grand les portes des stations.

Alexander de Croo a également jugé nécessaire «une solidarité entre pays» européens sur ce dossier, et a prévenu que des contrôles seraient menés aux frontières de la Belgique pour les Belges étant allés en vacances à l’étranger.

Face à la colère des professionnels de la montagne et des élus locaux, le gouvernement a annoncé une série d’aides, notamment une indemnisation pour les remontées mécaniques fermées en décembre, et un dispositif de chômage partiel pour les milliers de saisonniers qui y travaillent (moniteurs de ski, employés de remontées mécaniques, serveurs de bars et restaurants, etc..).

AFPE/mcz