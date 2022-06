2e tour des législatives – Macron va-t-il passer la dernière haie, ou trébucher? Les Français votent ce dimanche pour la quatrième fois en dix semaines. Après avoir réélu Macron, ils pourraient ne pas lui donner tous les pouvoirs. Alain Rebetez - Paris

Emmanuel Macron au Mont-Valérien, samedi matin, lors de la cérémonie commémorant l’appel du 18 juin du général de Gaulle. KEYSTONE/GONZALO FUENTES

Il y a des dates qui rapprochent même les plus farouches adversaires. Ce samedi 18 juin en était une, veille du second tour des élections législatives probablement les plus incertaines que la France ait vécu depuis quarante ans, mais date anniversaire de l’appel du général de Gaulle.