L’annonce d’une nouvelle manifestation contre la réforme des retraites, mardi, aura fait reculer Emmanuel Macron. L’Élysée a annoncé le report… de la visite d’État du souverain britannique Charles III. Le «Telegraph» s’était ému des risques pour la sécurité du «King». Macron a donc reporté ce moment d’amitié qui se devait de s’incarner dans d’autres circonstances. Pour la première fois, Emmanuel Macron a écouté la rue. La montée en violence de quelques milliers de manifestants excédés aura eu raison de l’agenda présidentiel.

Les Français ne veulent pas d’un roi qui n’écoute pas son peuple. Quelques pancartes dans les manifestations réveillant le sinistre souvenir de la guillotine venaient le rappeler. Que les tabloïds britanniques, prompts à caricaturer les Français, se rassurent: le peuple n’en voulait pas à Charles III. En revanche, il cible de plus en plus son monarque républicain, avec une rage que le 49.3 et l’entretien dans les journaux de 13 h de TF1 et France 2 n’ont fait qu’exciter.

Les ordures dans les rues, les poubelles qui flambent, les panaches de gaz lacrymogène, les blocages des routes et des dépôts de carburant ont fait reculer la perfide Albion. Quant à Emmanuel Macron, il semblait jusqu’ici regarder ailleurs. Faire reculer l’anglais est une tradition française. Et depuis la victoire du XV de France en rugby dans le temple de ce sport britannique, à Twickenham, ce n’est plus tout à fait un exploit. Le peuple gaulois a aussi fait reculer plusieurs fois des gouvernants tricolores trop sûrs d’eux. Ce pays fonctionne ainsi, il faut des éruptions pour que ce volcan hexagonal se calme et finisse par convenir que la réforme pourrait être un bien.

En attendant, la réforme des retraites suit son sinueux parcours. Elle sera bientôt examinée par le Conseil constitutionnel qui peut retoquer tout ou partie, la dernière planche de salut pour les opposants.

Rédacteur en chef adjoint depuis 2017, chef de la rubrique Monde entre 2011 et 2017. Prix Varennes. Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble. Plus d'infos

