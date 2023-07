Il y a une semaine, en France, c’était l’émotion collective après le choc de la mort du jeune Nahel et de la responsabilité non seulement d’un policier qui avait fait usage de son arme dans des conditions discutables, mais aussi des pratiques de l’ensemble de la police face à certaines catégories de la population.

Puis les émeutes se sont déchaînées, et l’émotion collective a changé: ce fut d’abord l’incompréhension de voir des jeunes saccager leurs écoles et l’univers même où ils évoluent; ce fut ensuite l’écœurement face aux scènes de pillage où l’avidité la plus mesquine s’exprimait; ce fut enfin l’indignation de voir une mère et ses enfants attaqués à leur domicile simplement parce qu’ils étaient la famille d’un maire.

Une émotion chasse l’autre et la tentation sera grande pour le gouvernement Macron de ne retenir que celle qui l’arrange. Rétablir l’ordre, mobiliser massivement les forces de police et la justice pour répondre aux émeutiers était une nécessité. Mais c’est aussi une nécessité d’affronter la réalité des pratiques policières et de changer ce qu’elles ont d’inacceptable.

«Une émotion chasse l’autre et la tentation sera grande pour le gouvernement Macron de ne retenir que celle qui l’arrange.»

Quand deux syndicats de policiers publient la semaine dernière un communiqué qu’on peut qualifier de séditieux et qu’ils somment le gouvernement de mener la guerre contre une partie de la population, on est stupéfait de la mollesse de la réaction au sommet de l’État. Personne n’a condamné.

Emmanuel Macron ou Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur, craindraient-ils les réactions de leur police? Auraient-ils le souci, pour s’en assurer la fidélité, de ne pas la fâcher? De la part de personnages aussi soucieux de leur autorité, cela semble impossible. Il faut espérer, quand les tensions des émeutes seront retombées, qu’ils en apporteront la preuve.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.