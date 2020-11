France – Macron chez le général de Gaulle pour les 50 ans de sa mort Cinquante ans après la mort de cette figure tutélaire française, le président Macron fait lundi le pèlerinage à Colombey-les-deux-Eglises, le village où le s’était retiré.

Le général Charles de Gaulle annonce sa candidature à l'élection présidentielle de 1965 lors d'une allocution radio-télévisée à l'ORTF, le 04 novembre 1965 à Paris. (Photo by AFP FILES / AFP POOL / AFP) AFP

Le 9 novembre 1970, le général de Gaulle décédait à Colombey-les-deux-Eglises, le village du nord-est de la France où il s’était retiré. Cinquante ans après, le président Emmanuel Macron fait lundi le pèlerinage pour rendre hommage à cette figure tutélaire française.

Charles de Gaulle (1890-1970), qui dirigea le pays de 1944 à 1946, puis de 1958 à 1969, avait une «confiance inébranlable dans le destin de la France» et «nous dit que la France est forte quand elle se tient unie», déclare l’actuel chef de l’Etat dans une vidéo compilant des extraits de discours du général.

A cause de l’épidémie de Covid-19, le cinquantenaire de sa mort sera célébré sobrement, sans public, en présence seulement d’une trentaine de personnes, dont des membres de la famille de Gaulle.

Emmanuel Macron et son épouse Brigitte sont attendus à la mi-journée dans le bourg de 700 habitants où le général de Gaulle passait ses vacances et où il vécut les derniers mois de sa vie, après sa démission de la présidence en 1969.

Le couple présidentiel se recueillera sur la tombe du général, avant de participer à une cérémonie militaire devant la Croix de Lorraine, immense monument en granit rose de 43,50 m dominant les vignes environnantes, qui seront survolées par la Patrouille de France. Aucun discours n’est prévu et la messe du souvenir qui se déroule chaque année a été annulée en raison de l’épidémie.

Fin de «l’année de Gaulle»

Ce déplacement présidentiel marque la fin des célébrations de l’année de Gaulle, organisée pour les anniversaires de sa naissance il y a 130 ans, de l’appel du 18 juin 1940 qu’il lança depuis Londres après la défaite de la France pour appeler à continuer le combat contre l’Allemagne nazie, et de sa mort.

Figure de la résistance à l’occupation nazie, Charles de Gaulle est l’initiateur d’une nouvelle constitution qui instaura la Ve République et l’élection du président au suffrage universel, de la décolonisation en Algérie et en Afrique noire et de la force de dissuasion nucléaire française. Il est devenu une figure tutélaire célébrée de l’extrême-droite à l’extrême-gauche, chacun revendiquant une partie de son héritage.

Cinquante ans après sa mort, il reste une figure d’une richesse inépuisable: une vingtaine de livres lui ont été consacrés depuis la rentrée, et la télévision française multiplie les émissions.

«L’attraction qu’il exerce encore est incontestable: il suffit de regarder les sondages. Sa popularité en tant qu’homme du 18-Juin est sans équivalent dans l’histoire», souligne Eric Roussel, auteur de «De Gaulle monument français».

ATS/NXP