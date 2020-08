Bélarus – Macron appelle Poutine à «favoriser l’apaisement et le dialogue» À la veille d’un sommet extraordinaire de l’UE, le président français s’est entretenu au téléphone avec son homologue russe au sujet de la crise au Bélarus.

Le président français Emmanuel Macron et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus au téléphone au sujet de la crise au Bélarus. AFP Une femme applaudit en manifestant près du centre de détention où le principal candidat de l'opposition à la présidence, Sergueï Tikhanovsky, serait détenu à Minsk. (18 août 2020) KEYSTONE 1 / 10

Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi son homologue russe Vladimir Poutine à «favoriser l’apaisement et le dialogue» pour résoudre la crise au Bélarus, au cours d’un entretien téléphonique, a indiqué l’Élysée.

Durant cette discussion, tenue à la veille d’un sommet extraordinaire de l’UE, le chef de l’État français a souligné le rôle «constructif» que veut jouer l'Union européenne «pour que les violences à l’égard de la population cessent immédiatement et qu’une solution politique puisse se dégager au plus vite dans le respect des aspirations exprimées pacifiquement et massivement depuis plusieurs jours», a précisé la présidence.

«Grande préoccupation»

«Il a indiqué que la France travaillait en ce sens, en coordination avec la chancelière d’Allemagne, le président du Conseil européen et l’ensemble de ses partenaires en amont du Conseil européen de mercredi consacré à la Biélorussie», a-t-elle ajouté, utilisant l’orthographe retenue par la diplomatie française pour ce pays.

Angela Merkel et Charles Michel se sont également entretenus avec le président russe mardi.

Emmanuel Macron avait déjà discuté de la situation au Bélarus avec Vladimir Poutine le 12 août, exprimant sa «très grande préoccupation» après la réélection du président autoritaire Alexandre Loukachenko pour un sixième mandat, à l’issue d’un scrutin marqué par de forts soupçons d’irrégularités.

Le Kremlin a mis en garde contre «toute tentative d’ingérence étrangère» au Bélarus, disant espérer une «normalisation rapide de la situation».

AFP/NXP