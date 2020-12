Vendée Globe – Macron appelle Escoffier: «12 h en mode survie? La vache!» Le chef de l’Etat français a téléphoné en visioconférence à Jean Le Cam qui a pu sauver Kevin Escoffier du naufrage. Décontracté et admiratif, Emmanuel Macron leur a souhaité «Merde pour la suite!».

Kevin Escoffier au départ de la course. KEYSTONE

«Chapeau !», «On est hyper fiers !», «Et merde pour la suite !»: un Emmanuel Macron admiratif a félicité mardi Jean Le Cam et Kevin Escoffier pour le sauvetage en mer de la nuit, durant un long appel en vidéo entre le président et les skippers en mer.

Depuis son bureau, le chef de l’Etat, filmé par la présidence qui a posté la vidéo sur Twitter, a écouté Kevin Escoffier raconter comment il a attendu, des heures sur son radeau, d’être repêché par Jean Le Cam, un autre concurrent du Vendée Globe.

«Vous avez passé combien de temps en mode survie ?», interroge le président de la République. «Une douzaine d’heures», a répondu le skipper, dont le bateau a coulé dans une mer démontée au large du cap de Bonne-Espérance. «Ah, la vache !», s’exclame Emmanuel Macron.

«J’ai été pris dans une vague, le bateau au lieu de ressortir s’est replié à 90. L’eau est rentrée dans le bateau, c’est monté très, très vite. (...) J’ai réussi à prendre une balise et à récupérer un radeau.» Tombé à l’eau, il gonfle son radeau et attend que la mer se calme un peu pour un transbordement dans le bateau de Jean Le Cam, venu à son secours.

«C’est pour ça qu’il a comparé ça à la pêche au maquereau», plaisante le président. «Plutôt de la pêche au thon», rit le marin.

«Tu passes du doute complet et de la crainte (...) au grand bonheur quand Kevin monte à bord. Du doute au résultat. (...) J’imagine que pour vous ça doit faire un peu comme ça aussi», a témoigné Jean Le Cam .

«Je reste humble, on n’a pas ces moments où on risque sa vie et où on sauve directement la vie d’un autre», a commenté le président, se disant un grand admirateur de Le Cam.

«Ca a rendu fiers tous les gens de mer, tout le monde a été très ému de ce qui s’est passé cette nuit. Vous avez montré que c’est pas qu’une compétition. C’est aussi des valeurs et de la camaraderie», a-t-il applaudi.

«Les gens ont besoin de choses simples qui rassurent, ce genre de choses fait partie des vraies valeurs je pense», a commenté le marin.

«Je le pense aussi», a approuvé le président. «On est hyper fiers de ce que vous avez fait. (...) Je peux vous dire que ça me fait du bien aussi», a souri Emmanuel Macron.

«Yes we Cam», a conclu le skipper, expliquant que son bateau avait été baptisé en référence à la campagne de Barack Obama. «Allez jusqu’au bout, Jean !», a conclu le président en raccrochant.

AFP/NXP