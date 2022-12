«L’intelligence artificielle (IA) a un impact profond et transformateur sur le journalisme et la qualité de l’information. Grâce à l’utilisation de modèles de langage avancés, les journalistes peuvent traiter et analyser rapidement de grandes quantités de données, ce qui leur permet de produire des reportages plus approfondis et plus complets que jamais. De plus, l’IA peut être utilisée pour générer automatiquement du contenu journalistique, ce qui permet aux journalistes de se concentrer sur des tâches plus complexes et créatives.

»Un exemple concret d’un article produit par IA est celui publié par la BBC en 2018. Intitulé «Les robots peuvent-ils écrire de meilleures nouvelles que les humains?» cet article a été entièrement généré par un modèle de langage entraîné sur des corpus de textes de nouvelles. Le modèle a été capable de générer un article complet et cohérent, qui a été publié sur le site web de la BBC sans modification.

»Cet article montre comment l’IA peut être utilisée pour produire du contenu journalistique de manière efficace et rapide. Cependant, il est important de noter que l’IA ne peut pas remplacer complètement les journalistes humains. Les modèles de langage peuvent générer du contenu de manière efficace, mais ils ne peuvent pas avoir la même compréhension approfondie des sujets qu’un journaliste humain. En outre, l’IA peut être sujette aux biais et aux erreurs, ce qui peut compromettre la qualité et l’exactitude des informations produites. Les journalistes humains restent donc indispensables pour garantir la qualité et l’exactitude de l’information.»

«Les journalistes humains restent donc indispensables pour garantir la qualité et l’exactitude de l’information.» ChatGPT

Très exactement une minute et 22 secondes pour écrire les 1600 premiers signes de cette chronique, reproduits tels quels. Réflexion plutôt bien courgée, comme on dit dans le métier. Et ce n’est pas de l’autosatisfaction puisque, vous l’avez compris, le début de ce texte n’est pas de ma plume, mais de celle de ChatGPT, à qui j’ai demandé gentiment de travailler pour moi en ces termes: écris un texte de 1500 signes avec un exemple concret répondant à la question suivante: quel est l’impact de l’intelligence artificielle sur le journalisme et la qualité de l’information?

Le résultat est parfaitement sidérant, de même que l’ensemble de la longue conversation que j’ai eue ce matin avec ce robot. Oups, «robot», erreur stupide de journaliste humain. ChatGPT me corrige en ces termes: «Non, je ne suis pas un robot. Je suis un modèle de langage entraîné par OpenAI, un programme informatique qui a été conçu pour répondre aux questions posées en utilisant les informations qu’il a été entraîné à connaître. [...] Je ne peux pas avoir d’opinions ou de perspectives personnelles, et je ne suis pas influencé par des préjugés ou des intérêts personnels.»

Intelligent, poli, connaissant ses limites, sans préjugés… Trop parfait pour être humain. Nourri d’une infinité de textes et données aspirées des origines à 2021 sur le web et les réseaux sociaux, l’algorithme d’OpenAI, société californienne, parvient à répondre à des questions ultra-complexes, composer un poème à la Prévert, écrire une offre d’emploi et beaucoup, beaucoup plus. Il suffit de demander.

L’outil ou plutôt ce génie en boîte, à la disposition de chacun sur internet, est d’une puissance telle qu’il déclenche des interrogations vertigineuses. Par exemple: l’intelligence artificielle va-t-elle prendre le dessus sur l’homme? «Il est difficile de le dire», répond ChatGPT avant de se raviser: «En somme, il est peu probable que l’IA prenne le dessus sur l’homme. Elle reste un outil créé et contrôlé par l’homme, et elle ne peut pas agir de manière autonome. Toutefois, il est important de continuer à surveiller et à contrôler le développement de l’IA, afin de s’assurer qu’elle ne cause pas de dommages ou de risques pour l’homme.»

Merci pour le conseil, cher collègue!

