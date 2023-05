Spectacle itinérant – Macchabées à la pelle sur la ligne du 12 Un tram historique se mue en scène de théâtre. Voyage dans le temps, à la découverte de faits divers sordides survenus autrefois à Genève. Philippe Muri

Michel Kuhne, Maryline Bornet et Nathalie Gantelet: meurtres dans le wagon. SIMON CHAMAY/SC PHOTO

Ah ça, les insultes volent bas sur le rond-point de Plainpalais! Une dame à ombrelle, le cou élégamment ceint d’une étole en renard, apostrophe un quidam en queue-de-pie et haut de forme «Pauvre type, dégage!» lance-t-elle à celui qui la traite de «traîne-savates» et de «gagneuse de banlieue», entre autres invectives. La femme prétend s’appeler Mag Fontanges; l’homme répond au sobriquet de Pineton. Dans la vraie vie, ces deux comédiens se nomment Odile Thevenot et Serge Clopt. Ils font partie de la compagnie La Mouette, une troupe d’acteurs proposant un irrésistible spectacle itinérant à travers les rues, sur les traces de différents crimes sordides survenus autrefois dans la cité.