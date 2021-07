La chronique de Thierry Meury – Ma semaine sportive L’humoriste romand porte un jugement piquant sur l’équipe de Suisse de football après ses matches à l’Euro. Thierry Meury

Thierry Meury. DR

Le moins qu’on puisse dire est que la semaine qui vient de s’achever fut une semaine folle du point de vue footballistique. Passionné par ce sport et bien entendu fan de notre équipe nationale, je ne m’étais pas vu offrir par cette dernière pareil sentiment de fierté depuis sa qualification en 93 pour le Mondial aux États-Unis, grâce à sa victoire contre l’Italie. Ce qui me fout un solide coup de vieux! Mais comme les deux derniers matches contre la France et l’Espagne m’ont redonné un coup de jeune, ça compense.

Alors bien sûr, le rôle de votre serviteur est normalement de ricaner, de se moquer, de ramener sa fraise au moment du plat de résistance plutôt qu’au dessert. Seulement voilà! L’empêcheur de «chauviner» en rond serait un fieffé menteur s’il n’avouait pas que tant la victoire contre la France et son danseur étoile Pogba, que la défaite contre l’Espagne et son douzième homme en la personne de l’arbitre Oliver, lui ont fait vivre des moments inoubliables!