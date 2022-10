Vivant sous le seuil de pauvreté, sept Congolais sur dix sont exposés aux fortes inégalités socio-économiques, à la corruption, à l’instabilité institutionnelle et politique sur fond de mauvaise gouvernance, d’insécurité persistante… Pourtant très riche en ressources naturelles, le Congo-Kinshasa devra relever plusieurs défis. Le premier est écologique, économique et sécuritaire.

Les deux tiers du bassin du Congo abritant son territoire national, les politiques en matière de développement devraient tenir compte du bien-être de tous. Le gouvernement congolais devrait de facto prendre les dispositions idoines, quant à l’émission du dioxyde de carbone (CO2), en veillant à ne pas dépasser le pic des émissions de CO2 par unité de PIB national. Ainsi faudrait-il privilégier des lignes de crédit «vertes» pour le financement des investissements environnementaux quant aux segments innovants d’énergies renouvelables et d’efficacité énergétique.

Par ailleurs, le gouvernement congolais devrait mettre ses ressources à disposition, moyennant le transfert de techniques et de technologie. Ainsi faudrait-il miser sur un processus graduel, expérimental et simultané d’industrialisation, de marchéisation et de transformation sur place des matières premières. Enfin, la valeur du franc congolais devrait s’aligner sur les richesses dont dispose le pays. La problématique sécuritaire consoliderait la cohésion nationale. Elle faciliterait la libre circulation des biens et des personnes, et consoliderait les échanges commerciaux sur le plan national. Il faudrait donc désenclaver territoire national.

«Le Congo-Kinshasa devrait in fine se transformer en un pays des libertés pour tous les citoyens.»

Le second défi est social, démocratique et étatique. L’État congolais devrait encourager l’entreprenariat, en veillant surtout aux mécanismes propres à la non-exploitation salariale. Le Congo-Kinshasa devrait in fine se transformer en un pays des libertés pour tous les citoyens. Un pays où l’État protégerait les faibles, et les populations majoritaires ne cesseraient de veiller à la sauvegarde des droits des individus culturellement minoritaires. Pour cela, le principe de la séparation des pouvoirs devrait devenir une réalité.

Reste le défi convictionnel. Pour la réalisation collective de ce beau rêve relatif à l’intangibilité des frontières nationales, il faudrait tracer avec conviction les sillons dans l’optique d’une politique entreprenante, il faudrait œuvrer en vue d’un projet de société avant-gardiste et solidaire, humaniste et fraternel, patriotique et performant, basé sur la Liberté, l’Égalité, la Sécurité et la Prospérité.

Le Congo d’avenir ne pourrait pas se permettre de se passer d’une diplomatie intelligente bénéficiant du concours d’une armée républicaine et performante comme élément de dissuasion. Ce facteur dépendrait de la souveraineté, la nation congolaise en devenir devant être appréhendée comme une entité collective abstraite, unique et indivisible.

Gaspard-Hubert Lonsi Koko Afficher plus Écrivain, auteur de «Le Congo déstabilisé, pillé, martyrisé…», L’Atelier de l’Egrégore, 2021, 316 pages.

