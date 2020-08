Conseils sur la sexualité – «Ma libido me fait peur» Avoir envie, toujours, tout le temps, peut inquiéter mais aussi être le signe d’émotions refoulées. Laurence Dispaux

Dessin d’illustration Lavipo

«J’ai honte de ma sexualité, qui me semble débordante. Mes pulsions me submergent, j’ai des pensées sexuelles au sujet de tous les hommes que je croise et j’ai peur de finir par tromper mon copain. Pourtant, nous faisons l’amour souvent et ça se passe très bien, mais ce n’est jamais assez. Certains jours je peux me masturber 10 fois sans que les orgasmes me satisfassent vraiment. Suis-je folle?»