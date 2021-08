Lettre du jour – Ma lettre aux antivaccins… Opinion Courrier des lecteurs

VANESSA CARDOSO

Genève, 30 août

J’ai beaucoup de difficultés à appréhender les arguments que vous avancez pour ne pas accepter le vaccin contre ce virus qui nous empoisonne la vie quotidienne…

J’entends certains dire qu’ils ne veulent pas servir de cobaye pour un vaccin que l’on ne connaît pas. Au-delà du fait que des milliers de personnes ont reçu ce vaccin ARN sans la moindre conséquence, il faut bien se dire que si personne n’avait jamais commencé à recevoir un quelconque vaccin, on verrait toujours des victimes de la tuberculose, la polio, le tétanos, la diphtérie, la coqueluche (pouvant évoluer en pneumonie), le rotavirus, la rougeole, etc., toutes pouvant être létales, comme le SARS-Cov-2! Il y a eu suffisamment de «cobayes» depuis le début de la campagne de vaccination pour être rassurés sur ce point. Et croyez-vous que nos dirigeants qui promeuvent la vaccination cherchent à éradiquer la population suisse de la terre, en incitant à se faire inoculer un vaccin létal (qui est un oxymore, pour le moins…)?

D’autres sceptiques avancent l’argument de ne pas savoir «ce qu’il y a dedans». D’une part, il y a eu suffisamment de publications, dont certaines assez vulgarisées, il suffit de les lire pour être informé. D’autre part, il faut admettre qu’on ne comprend pas tout, pas plus qu’on ne comprend le fonctionnement des réseaux sociaux qu’on utilise tous les jours. Enfin, pour «ce qu’il y a dedans», se pose-t-on autant la question au point de proscrire de ses repas les produits alimentaires ultratransformés dont on connaît encore moins les composants, certainement plus néfastes à l’organisme?

Je vous accorderai juste que les campagnes visuelles ne sont pas des plus intelligentes: la vision en gros plan de l’aiguille pénétrant le derme n’est pas encourageante. Mais je peux vous rassurer sur ce point: on ne sent quasi pas plus la piqûre que celle d’un moustique, démangeaison en moins!

Si enfin les «effets secondaires» vous inquiètent, j’en ai été victime aux deux injections, mais ils durent moins longtemps qu’une grippe. Alors, par pitié, faites-vous vacciner, que vous ne soyez pas vus comme des pestiférés, que notre société n’ait pas à assumer le coût financier de votre hospitalisation, pour que tout le monde reprenne une vie normale, sans contrainte ni restriction. Merci!

Pascal Boegli

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.