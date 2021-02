L’invitée – Ma Genève d’avant, je m’ennuie trop de toi Charlotte Frossard, Journaliste et auteure

Genève, je ne te reconnais pas. Depuis une année, tu as changé. Où sont passées tes rues inondées de vie, de lumière et de bruit? Je sais qu’on te décrit souvent comme étriquée, toi, l’austère protestante qui conjugue mal son faste et son flegme; toi, la cité du bout du pays, incomprise, volontiers mal aimée. On te décrit comme individualiste, hautaine, indéfinie: pas vraiment suisse; romande, mais en marge. Toi, l’ambitieuse internationale qui se rêve grande ville tout en demeurant bourgade – oppidum, te qualifiait déjà César –; toi, et tes deux rives qui se toisent sans toujours se rejoindre.

Moi-même, je t’ai souvent critiquée. Je te voulais plus ouverte, plus audacieuse. Je regrettais ta volonté de cacher toujours plus tes disparités. J’ai peiné parfois à te défendre ailleurs et t’expliquer – comment définir ton appartenance sans saisir ta propre identité? Et pourtant. Je l’admets, c’est vrai. Aujourd’hui, je me languis de toi. Je m’ennuie de ta spontanéité, de tes tentatives de te dépasser. Je m’ennuie de tes restaurants pleins à craquer, des lumières chaudes de l’hiver au goût de repos et de détente.

Je m’ennuie de tes langues et de tes cultures qui se mélangent dans tes trams, dans tes épiceries, dans tes salles des fêtes. Celles qui font ta richesse et ton unicité. Je m’ennuie des mains qui se cherchent, des corps qui se trouvent. Des silhouettes qui se fondent dans la promiscuité de la nuit et de la fête. De l’imprévu, de l’inconnu – de tout ce qui surgit à nous quand on ne doit pas planifier et se distancer.

Je m’ennuie de tes festivals, de tes salles obscures mais remplies, de ta musique sous la voûte étoilée, de tes joyaux dans les musées, de tes galeries ouvertes, des mots déclamés dans tes théâtres, des cris de joie dans tes tournois, de tes soirées mondaines et de ta vie alternative. Je m’ennuie des badauds qui t’arpentent sans but précis, même ceux qui parlent fort, même ceux qui réveillent.

Je ne sais plus à quoi ressemblent des maisons de retraite remplies, des visites sans contrainte, des étreintes sans retenue. Il me manque même ta cohue gare Cornavin, ta mauvaise humeur du matin. Désormais c’est un fait: même les enfants ont cessé de chanter.

Aujourd’hui, il te manque tout ce qu’on dit non essentiel, et qui constitue pourtant ton essence la plus profonde. Il te manque tout ce qui te faisait quitter ta routine et rencontrer le hasard, toi, devenue, par force, rigide et précautionneuse. Ton calme est devenu celui de l’incertitude meurtrie. Indépendamment de ce qui arrive, n’arrive pas, c’est l’attente qui est magnifique, écrivait pourtant André Breton.

Attendons donc, tant que rien ne t’arrive. Car je sais qu’un jour viendra où tes rues se rempliront à nouveau. Et même si tu auras toujours un souvenir de ce qui a changé en toi, même s’il te faudra grandir et réparer ce qui doit l’être, tu seras comme arrivée au terme d’une longue bataille; alors, las mais heureux, il nous sera enfin donné de te retrouver.