Une recette d’automne – Ma courge en est restée sur le flan En manque d’idée pour travailler la cucurbitacée? David Moginier

Madame la citrouille se décline sous la forme d’un flan. DR

Bon, on peut adorer la soupe à la courge et quand même s’en lasser un peu. Alors déclinons les recettes pour utiliser d’autres quartiers de Madame la citrouille. Comme ces petits flans joliment épicés qu’on grignote avec une salade ou en entrée.

Ingrédients pour huit ramequins: 500 g de chair de courge, 1 gousse d’ail, 5 œufs, 2,5 dl de crème, 2,5 dl de lait, muscade, curry, poivre, sel.

Détaillez la courge en gros dés. Écrasez l’ail et mettez le tout dans une casserole avec un peu d’eau salée. Faites cuire une vingtaine de minutes jusqu’à ce que la courge soit tendre. Égouttez bien.

Mixez la courge au robot.

Cassez les œufs et battez-les dans un saladier en incorporant un maximum d’air. Ajoutez la crème, le lait, une pointe de couteau de muscade et une pointe de couteau de curry. Salez et poivrez à votre goût.

Mélangez bien et versez la préparation dans huit petits ramequins préalablement beurrés.

Placez les ramequins dans un bain-marie et enfournez dans un four préchauffé à 180° pour 30 minutes. Vérifiez la cuisson.

Servez dans les ramequins ou en démoulant les flans, décorés d’une pluche de persil.