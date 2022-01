Votre chronique sexo – «Ma compagne se plaint de ce qu’elle appelle mon trouble du désir…» L’experte Laurence Dispaux, psychologue-psychothérapeute, conseillère conjugale et sexologue clinicienne, vous répond. Laurence Dispaux

«Ma compagne se plaint de ce qu’elle appelle mon trouble du désir… Pourtant, je n’ai pas l’impression d’avoir un problème, quand je suis d’humeur je lubrifie correctement et j’ai du plaisir. Je n’ai pas besoin de faire l’amour aussi souvent qu’elle, et beaucoup de choses peuvent me distraire; cela ne me vient pas aussi facilement que pour elle. Finalement, le désir, c’est quoi au juste, et est-ce que je peux l’influencer?» – Scheila, 25 ans