AFP

Cologny, 22 mai

Je suis de plus en plus écœuré d’être contraint de payer une «redevance» pour ce qui est à la fois un organe de propagande et un bel exemple d’amateurisme dans sa couverture du monde. Au sujet de la guerre en Ukraine, le service public d’un pays censé être neutre se permet en effet d’être plus partial et atlantiste que celui de son grand voisin, membre, lui, de l’OTAN!

Au sujet de l’écriture inclusive, snobée par la très grande majorité du pays, comme Tamedia vient de le confirmer, RTS Info n’y va pas avec le dos de la cuillère en annonçant sans rire que les «Alémaniques recourent plus à la césarienne que les Romand.e-s»! On se pince pour y croire.

Vendredi, j’apprends tôt le matin par CNN que Biden a fait un pas de plus sur la ligne rouge de l’escalade militaire en ouvrant la voie à la livraison d’avions F-16. Curieux de voir la couverture de cette nouvelle terrifiante, je constate que non seulement le «19:30» ne juge pas utile d’en parler (pas plus que la «Tribune» du lendemain), mais que ce téléjournal – que je suis donc obligé de financer – n’a rien trouvé de mieux que de parler quatre longues minutes d’un jeu vidéo en ouverture! Le regard fasciné d’un bambin le soir de Noël et le ton élogieux, le présentateur fait ainsi une énorme publicité gratuite pour son producteur et un commerce qui le distribue! Sponsoring? Instructions de Washington de noyer le (très gros) poisson de peur de réveiller (enfin!) les pacifistes?

Incrédule, il m’aura fallu trois jours pour m’en remettre et me dire que je ne peux plus assister à ce foutage de gueule plus longtemps sans réagir, sans lancer cette bouteille à la mer de confusion et de perdition intellectuelle dans laquelle nous baignons…

Erik Verkooyen

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.