Lettre du jour – Ma belle plage des Eaux-Vives

PIERRE ALBOUY

Genève, 4 août

Finalement, j’ai osé. Jusque-là, je craignais de devoir contempler des constructions futiles, d’être soumise à des publicités tristes, d’être harcelée avec des propositions de vente.

J’ai commencé mon parcours à Baby-Plage avec ses beaux jeux à cordages pour enfants et sa cordiale buvette; et dès que j’ai regardé le chemin que j’avais planifié de faire, ma vue s’est remplie d’un espace ample et doux. Sable. Gravier. Sable. Canards et cygnes. Petits pontons rythmant un bord d’eau délicat. La plage longue, libre, et le chemin large. À ma droite, un grand STOP esthétique pour me rappeler mes devoirs. Sur le sol, de gentilles inscriptions pour me les rappeler aussi. Des poubelles harmonieuses. Des toilettes rondes, belles, entourées de plantes et de petits arbres.

Je suis arrivée au restaurant, grand et beau. J’ai admiré le petit parc des roseaux près de lui, et le grand parc des bateaux derrière lui. Je suis entrée dans le restaurant et j’y ai mangé. Tout était respect. Les boissons proposées étaient locales. Les plats, élégamment présentés, m’offraient une nourriture savoureuse et cuite juste comme il faut. Quel soulagement.

Savez-vous une chose? Dans ce monde que nous malmenons, que nous devons apprendre à chérir pour pouvoir le guérir, au moment où il est évident que nous devons opter pour une nouvelle vision de vie si nous voulons continuer d’exister, ma belle Plage des Eaux-Vives a été pour moi un immense cadeau: l’espoir que notre humanité puisse comprendre, vouloir et faire. Merci beaucoup.

Graciela Repetto

