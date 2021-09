Football – Lyon et Shaqiri s’imposent, Naples et Leicester battus L’OL est facilement venu à bout de Brondby en Ligue Europa. Les Italiens ont perdu à domicile contre le Spartak Moscou et les Anglais ont été vaincus à Varsovie. Sport-Center

Shaqiri et les Lyonnais ont facilement battu Brondby. AFP

Groupe A: Lyon domine

Xherdan Shaqiri avait dit avant le match de Ligue Europa de mercredi soir contre Brondby qu’il était aussi très bon en géographie et qu’il savait où se trouvait la ville danoise. Pour cette deuxième journée, le Suisse et les Lyonnais ont aussi trouvé le chemin des buts facilement. À trois reprises ils ont trompé le portier danois Hermansen.

La première réussite est tombée à la 64e minute grâce à Ekambi. Et ensuite, les choses se sont vite enchaînées. Le même Ekambi a doublé la mise à la 71e minute, alors que Shaqiri avait été remplacé à la 65e. Puis Aouar (86e) a scellé le score pour les Gones. Lyon est en tête (6 points), devant le Sparta Prague (4), qui a battu les Glasgow Rangers 1-0. Suivent Brondby (1) et les Écossais (0).

Groupe B: Monaco et Eindhoven devant

Monaco et Eindhoven dominent ce groupe avec 4 points après la deuxième journée. Les Monégasques sont revenus avec une unité de leur déplacement à San Sebastian face à la Real Sociedad (1-1). Ils ont ouvert la marque par Disasi à la 16e minute, mais Merino (53e) a égalisé pour les Basques.

Les Néerlandais, eux, sont facilement venus à bout de Strum Graz en Autriche, 4-1. Sangare a débuté le festival à la 32e minute et Zahavi a doublé la mise à la 51e. La réussite autrichienne venue quatre minutes plus tard des pieds de Gorenc-Stankovic (55e) n’a pas troublé le PSV. Il l’a prouvé en inscrivant deux autres buts, d’abord grâce à Max (74e) puis par l’entremise de Vertessen (78e). Sturm Graz est dernier du groupe avec 0 point, deux longueurs derrière la Real Sociedad.

Groupe C: Naples et Leicester derrière

Les favoris de cette poule: Naples et Leicester, sont troisième et quatrième après la deuxième journée, chacun avec le point de leur match nul lors de la première soirée (2-2).

Dans le stade Diego Armando Maradona, les Napolitains ont subi la loi du Spartak Moscou (2-3) après un match un peu fou. Si Elmas mettait les Italiens sur la bonne voie dès la 1re minute, l’expulsion de Rui (29e) a changé les plans de l’entraîneur Luciano Spalletti.

Les Russes ont profité de cet avantage numérique à la 55e quand Promes a égalisé. Dans une fin de match de feu, le Spartak a pris l’avantage à la 80e grâce à Ignatov avant de se retrouver à dix aussi suite au deuxième carton jaune de Caufriez. Les Napolitains n’en ont pas profité puisqu’ils encaissaient même le 1-3 à la 90e (Promes). La réussite de Osimhen (94e) n’a rien changé à l’affaire.

Leicester de son côté n’a pas trouvé de solution à Varsovie face au Legia (1-0). Le but d’Emreli (31e) a suffi au bonheur des Polonais qui sont en tête du groupe avec 6 points, devant le Spartak (3).

Groupe D: Sow et Stuttgart ont gagné

Après son match nul contre Fenerbahçe lors de la première journée, l’Eintracht Francfort, avec Djibril Sow jusqu’à la 90e, est allé s’imposer sur la pelouse d’Anvers 1-0. Le goal de la victoire a été inscrit sur penalty par Paciencia à la 91e minute. Cette victoire permet aux Allemands de rester au contact de l’Olympiacos, invaincu.

Les Grecs ont gagné 3-0 sur le terrain de Fenerbahçe grâce à un but de Soares (6e) et un doublé de Masouras (62e et 68e). Avec six points, les Grecs devancent donc Stuttgart (4), Fenerbahçe (1) et Anvers (0).

