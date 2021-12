MUSIQUE & SCÈNES | 10 x 2 billets – Lynda Lemay Gagnez 10 x 2 billets pour le spectacle de Lynda Lemay le 13 décembre à 20h au Théâtre du Léman.

Lynda Lemay – Azimuth Productions et Productions Caliméro DR

Lynda Lemay présente son nouveau spectacle débordant d’audace !

Vivez une expérience originale dans la magnifique Vieille-Ville de Genève!

Comme une sorte de funambule, Lynda Lemay danse habilement sur le fil qui sépare le théâtre et le tour de chant, la féérie et l’horreur, la beauté humaine et la laideur…

Son nouveau spectacle « La vie est un conte de fous », truffé d’une majorité de chansons nouvelles, surprend par son audace. Dans un décor rappelant un conte merveilleux, piano, guitares, saxophone et accordéon se mélangent harmonieusement autour des textes toujours aussi incisifs et ciselés de l’artiste. Fidèle à son style particulier, Lynda se surpasse à tous les niveaux, elle qui connaît la célébrité grâce au don qu’elle a de savoir divertir tout en secouant les cœurs et les idées.

Avec la complicité de musiciens émérites, l’auteure-compositrice-interprète sait encore une fois et mieux que jamais émouvoir et faire éclater de rire. Dans le conte de fous, elle est la reine des « dédramaturges ». Nul ne sait mieux qu’elle ouvrir la voix, tendre les mots et caresser les âmes.

