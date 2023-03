Freeride – L’Xtreme de Verbier a été annulé Les avalanches déclenchées préventivement sur le Bec des Rosses mardi matin ont rendu la face impraticable et trop dangereuse. C’est la deuxième fois de l’histoire du Freeride World Tour que la compétition est annulée. Sylvain Bolt Verbier

Il n’y aura pas eu d’Xtreme à Verbier cette année. freshfocus

Prévu samedi mais déplacé en raison du brouillard, l’Xtreme de Verbier n’aura pas lieu ce mardi, où le soleil a pourtant refait son apparition dans le Val de Bagnes. Les déclenchements préventifs d’avalanche, qui ont été effectués tôt dans la matinée en raison des importantes chutes de neige de ces derniers jours, ont rendu la face du Bec des Rosses inskiable.

Des vents violents, soufflant jusqu’à 135 km/h, ont rendu les conditions sur la face beaucoup trop dangereuses. La fenêtre météo permettait d’organiser la finale du Freeride World Tour jusqu’au dimanche 2 avril, mais les organisateurs ont décidé de l’annuler définitivement. Ce mardi était la seule option pour la tenue d’une compétition, car des nuages et de nouvelles chutes de neige sont prévues pour le reste de la semaine et pourraient mettre en danger les athlètes et organisateurs.

C’est la deuxième fois seulement dans l’histoire du Freeride World Tour que l’Xtreme est annulé, la dernière fois en 2020 en raison de la pandémie de Covid-19. «Après le minage de ce matin, plusieurs larges avalanches sont descendues. La compétition est impossible pour des raisons de sécurité et les titres de champion du monde seront décernés selon les classements des quatre premières épreuves, a expliqué Nicolas Hale-Woods, patron du FWT. Nous avons fait tout notre possible malgré des conditions compliquées, mais Mère Nature a le dernier mot et on doit respecter cela.»

L’Autrichien Valentin Rainer est le champion du monde 2023 de ski et la Canadienne Justine Dufour-Lapointe - qui a débarqué cette année sur le circuit de freeride après douze ans de ski de bosses dont un titre olympique - est la meilleure skieuse freeride du monde. En snowboard, le Français Ludovic Guillot-Diat et la Canadienne Katie Anderson sont sacrés champions du monde.



Sylvain Bolt est journaliste à la rubrique sportive depuis 2019. Il couvre en particulier le ski alpin et le freeride, mais aussi le cyclisme et l’athlétisme. Plus d'infos @SylvainBolt

