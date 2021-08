À peine au pouvoir à Kaboul – Luttes d’influence au sein du leadership taliban Le retour soudain en Afghanistan du négociateur en chef, le Mollah Baradar, semble révéler des tiraillements entre les plus radicaux et ceux qui voudraient soigner leur image. Andrés Allemand Smaller

Le mollah Baradar, au centre, avec des membres du bureau politique des talibans à Doha. Photo extraite d’une vidéo diffusée le 15 août 2021, dans laquelle il s’engage à servir le peuple afghan. Twitter

Le mollah Baradar est de retour en Afghanistan. Le cofondateur et négociateur en chef des talibans a atterri ce mardi à l’aéroport de Kandahar, quittant précipitamment le Qatar où se tiennent d’improbables pourparlers de paix. S’agirait-il d’empêcher les islamistes les plus radicaux de prendre le dessus à Kaboul? Selon le quotidien «Le Monde», l’envoyé spécial américain Zalmay Khalilzad tentait justement lundi de le convaincre de rentrer au pays pour y prendre la direction des opérations. Mais de quelle autorité dispose vraiment le mollah Baradar au sein du mouvement? Quels en sont les hommes forts? Portraits des quatre Pachtounes incontournables: le leader suprême et ses adjoints.