Instaurant un climat pourri, les insultes, le racisme et les bastons continuent de gangrener les ligues inférieures. Vaud et Genève se mobilisent pour les enrayer.

Coups, insultes racistes, rixes, arbitres agressés, échauffourées, comportements inappropriés, etc. Chaque samedi et dimanche, le football amateur connaît son lot d’incivilités et de débordements. La violence gangrenant les ligues inférieures a certes toujours existé, mais elle s’exprime dorénavant sous différentes formes, souvent plus pernicieuses.

«On a tous connu le cas du gars qui pétait un plomb et mettait ensuite une droite à un adversaire, se souvient Pascal Chobaz. Cela est déjà inadmissible en soi mais cela s’arrêtait là. Aujourd’hui, la violence est généralisée. On peut la retrouver aussi bien dans le comportement du staff et des acteurs que dans celui des spectateurs, qui sont parfois des parents.»