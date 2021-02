Patrimoine – Lutte finale pour la tuilerie de Bardonnex Les employés espèrent toujours reprendre l’entreprise et demandent une «réquisition des lieux». Marc Bretton

Genève le 25 février 2021. Les syndicats Syna et Unia font un point presse concernant la politique de la tuilerie de Bardonnex. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

La production de tuiles historiques ornant de nombreux bâtiments anciens de Suisse romande finira-t-elle comme ce cercueil posé au bord de la route? Les employés de la tuilerie de Bardonnex le craignent. Jeudi matin, poussés à l’extérieur du site suite à un refus de l’entreprise de les laisser manifester, quelques-uns d’entre eux, accompagnés par un comité de soutien et les syndicats Syna et Unia, se sont donné rendez-vous sur un rond-point à proximité afin de secouer le cocotier et de réclamer l’intervention de l’État.

C’est qu’a priori, une issue existe! Une coopérative a été formée pour faire perdurer l’entreprise. L’État de Genève est prêt à précommander pour six millions de francs de tuiles, anticipant les besoins de ses bâtiments historiques. Une procédure de classement du site est en cours.