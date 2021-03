«Perseverance», le rover de la NASA, s’est posé sur Mars. Parmi ses missions: chercher les traces d’une vie passée. Pour certains, c’est une première étape pour la rendre habitable. Elon Musk nous prédit un début de la colonisation pour 2024, avec pour objectif d’y avoir envoyé un million de personnes en 2050.

La dégradation des conditions de vie sur Terre couplée au progrès technologiques nous permettrait de fuir l’une en nous appuyant sur l’autre. Nous disposerions bientôt d’une planète toute neuve, récompensés de notre ingéniosité par la création d’un milieu parfaitement adapté à nos besoins.

C’est une belle histoire. Trop belle sans doute, et dont on peut douter pour cette raison même, comme Freud doutait d’une religion dont les promesses étaient trop ajustées à ses propres désirs pour ne pas être suspecte d’en dériver. Comme toute utopie en effet, ce projet de déménagement interplanétaire, au lieu de partir du réel, inverse la logique en partant des solutions parfaites qu’on imagine, pour construire rétroactivement les moyens d’y parvenir, moyens que la lumière de leur but idéal tend à surévaluer. Comment nous y sommes-nous laissé prendre?

D’abord, cette utopie présente la technologie comme la solution à tous les problèmes, y compris ceux qu’elle pose elle-même (les antimissiles contrecarrant les missiles, les engrais la surexploitation des sols, l’intelligence artificielle la complexité des macrosystèmes, l’homme augmenté l’homme angoissé, etc.). Cette autocorrection de la technologie suppose qu’elle purifie les intentions dont elle procède et donc les buts qu’on lui donne. Renversement au fond de toute utopie: l’excellence de l’outil (technologique, juridique, intellectuel…) produit sa propre finalité (organisation optimale, justice sociale, vertu morale).

Les promesses prométhéennes de la technologie viennent masquer, par la fascination qu’elles exercent, les limites biologiques, psychologiques et morales dont elles sont issues.

Ainsi, le voyage sur Mars, en réglant le problème de la pollution par l’accès à une planète nouvelle, nous donnerait pour but de vivre en harmonie avec elle. Supposition aussi absurde que de vouloir corriger le vice en le récompensant. Donnerait-on de l’argent au voleur? Pourquoi cesserions-nous de polluer une fois installés sur Mars?

Par l’anticipation de ses prouesses, la technologie paraît s’extirper de ses racines égoïstes pour pouvoir résoudre une fois pour toutes les problèmes matériels engendrés par cette nature humaine elle-même. Mais l’on ne guérit pas une maladie en traitant ses symptômes. En promettant de nous servir, la technologie nous a rendus impuissants en nous faisant confier à l’excroissance matérielle de l’outil le pouvoir qu’on doit conserver sur soi.

Finalement, ce rêve d’épopée martienne n’est peut-être qu’une métaphore pour notre (in)capacité à nous éloigner de nous-mêmes, de nos facilités, de nos habitudes, de nos préjugés. Où la technologie la plus avancée rejoint la sagesse la plus ancienne, qui nous conseille de nous changer nous-mêmes plutôt que le/de monde.