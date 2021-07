Travaux ferroviaires – L’usine roulante qui rénove la voie ferrée Dans la région de Versoix, un chantier coup de poing a lieu cet été. Trois haltes sont refaites alors qu’un immense train remplace ballast, traverses et rails. Marc Moulin

Les CFF sont en train de refaire cet été trois gares dont celle de Versoix, où la voie 1 est en cours de réfection au moyen d'un train Puscal, d'une longueur d'environ 600m. LUCIEN FORTUNATI

Il est non seulement bruyant et d’apparence incongrue, mais c’est surtout sa taille interminable qui frappe. Un train-usine s’affaire sur la voie ferrée, entre Pont-Céard et Versoix. Il mesure 620 mètres, soit une fois et demie la taille des plus longs trains pour voyageurs en Suisse. Cette machine géante a un nom: Puscal 3. Comme il n’y en a qu’un seul exemplaire dans le pays, ses missions sont planifiées des années à l’avance.

Depuis le 9 juillet et jusqu’au 29 août, de grandes manœuvres ont ainsi lieu sur la voie réservée au trafic régional – côté lac – entre Genève et Coppet où les prestations du Léman Express sont remplacées par des bus. Trois gares sont par ailleurs en travaux sur ce tronçon. Le chantier s’y étend sur une dizaine de kilomètres, dont 2,6 sont concernés par un remplacement total de la voie ferrée et de son soubassement minéral. Une cure de jouvence qui s’impose environ toutes les quatre décennies.