Concerts – L’Usine festoie en banlieue Installé dans le jardin de la Maison Baron, le Festival des Possibles s’annonce comme le spot estival pour les mélomanes curieux. À suivre ce dimanche 11 juillet, puis tous les jeudis jusqu’à fin août. Fabrice Gottraux

Baby’s Berserk, trio hollandais à la croisée du disco et de la no wave, à écouter dimanche 11 juillet à la Maison Baron. DR

Le Rez de l’Usine, alias Kalvingrad, grand pourvoyeur de concerts pas communs ni toujours commodes, et la Maison Baron, alias l’Embassy of Foreign Artists, espace de résidence dédié à la création contemporaine dans tous ses états, s’allient pour un Festival des possibles dont on dira qu’il s’annonce au minimum sacrément joyeux, si ce n’est totalement décoiffant.

Des synthés à gogo, des guitares barbares, des instruments dans tous les sens, et des voix fraîches, stridentes, horripilantes ou virevoltantes… Sur les neuf soirées à suivre dès ce dimanche 11 juillet puis tous les jeudis jusqu’à la fin du mois d’août, il y a largement de quoi satisfaire son goût du risque. Mélomane s’entend.

À chaque soir ou presque sa carte blanche, au Zoo de l’Usine, aux labels genevois Bongo Joe, Cheptel et Kakakids notamment. À chaque service, deux groupes, les Néerlandais Baby’s Berserk et les Italiens Viscardi e il Duo Magnetico pour un dimanche 11 juillet plutôt doux que dur. Résolument latin jeudi 15 juillet, avec les Genevoises de La Red de Tamboreras de Suiza et la Fanfare Revuelta. Nettement plus hargneux jeudi 22, lorsque Mr Marcaille brutalisera son violoncelle, tandis que Heimat jouera du post-punk expérimental. Etc.!

