Arts vivants – L’usine de recyclage se rêve en scène colossale Les montagnes de ferraille de l’entreprise Thévenaz-Leduc seront le décor d’une performance inédite du festival Hyper Ouest, à Écublens le 6 mai. Machines et ouvriers sont au casting. Chloé Din

Le spectacle programmé le soir du 6 mai par le festival Hyper Ouest sera inédit par son décor – l’usine Thévenaz Leduc à Écublens – et par son casting, qui comprendra des ouvriers aux commandes de leurs engins.

Marie-Lou Dumauthioz

C’est un décor étourdissant et d’habitude, on n’y entre pas comme dans un moulin. À Écublens, l’usine Thévenaz-Leduc est un peu comme un temple des temps modernes, sorte de monument voué au recyclage de nos déchets. Tous les jours on y valorise des montagnes de carcasses de voitures, des collines de ferraille en tous genres ou encore, d’énormes ballots de papier et de bouteilles en pet compressées.