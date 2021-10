Votations du 28 novembre – L’usam s’oppose à l’initiative sur les soins infirmiers

Si l’initiative est acceptée, l’élaboration d’une loi d’application sera nécessaire. L’Union suisse des arts et métiers estime que le contre-projet indirect du Parlement pour aider le secteur pourrait être mis en œuvre plus rapidement.

L’Union suisse des arts et métiers (usam) s’oppose à l’initiative sur les soins infirmiers, soumise au vote le 28 novembre. Elle juge qu’il y a nécessité à agir, mais estime que le contre-projet indirect du Parlement qui prévoit «un solide programme d’encouragement» peut être mis en œuvre immédiatement.

Ce projet permettrait d’investir quelque 460 millions de francs en huit ans et donne en outre des compétences plus étendues aux soignants, a indiqué l’usam mercredi dans un communiqué. En revanche, si l’initiative est adoptée, il faudra d’abord élaborer une loi d’application.

L’expérience montre que cela prend des années. Des années durant lesquelles le domaine des soins ne connaîtrait aucune amélioration. La Suisse ne peut se le permettre, raison pour laquelle la chambre suisse des arts et métiers, le parlement de l’usam, a tranché pour le non.

La chambre suisse des arts et métiers a également adopté ses mots d’ordre pour les votations fédérales du 13 février . Elle a décidé à l’unanimité de recommander un oui à la suppression du droit de timbre. Cet impôt «archaïque» réduit les fonds propres et les liquidités des entreprises. Les sociétés touchées sont, dans une proportion de 80% à 90%, des PME, dénonce l’usam.

La faîtière des PME recommande aussi d’accepter la loi Covid-19. Ce texte a créé la base légale nécessaire pour poursuivre les mesures de lutte contre la pandémie. Il ancre également «la logique importante de la protection ciblée» qui inclut plans de protection, traçage des contacts, dépistage et vaccination. C’est en revanche non à l’initiative sur la justice.

La faîtière rejette le paquet d’aide aux médias. Ce projet augmenterait la dépendance à l’égard de l’État et remettrait en question la liberté des médias.

C’est également non à la loi sur le tabac. Une interdiction totale de la publicité et du marketing serait une mesure «clairement disproportionnée» qui restreindrait de façon considérable la liberté économique, dénonce l’organisation. Qui dit encore non à l’initiative pour l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine.