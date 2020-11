Plan d’action de la Ville – L’urgence sociale conduit à l’ouverture de la Salle communale de Plainpalais On réquisitionne de nouveaux lieux, on redéploie les équipes. On pense aux jeunes et aux vieux, sans oublier nos morts. Thierry Mertenat

La salle communale sera ouverte tous les jours pour les personnes dans le besoin. DR

D’un côté, les mesures qui restreignent et interdisent, de l’autre les plans d’action pour venir en aide aux plus vulnérables. La Ville de Genève a le sien. Il repose sur des projets concrets, mais d’abord sur la détermination politique à mettre en commun les forces, à se serrer les coudes entre partenaires institutionnels et associatifs. La conseillère administrative chargée du Département de la cohésion sociale, Christina Kitsos, l’a redit ce jeudi à l’occasion d’un point de presse utile au Palais Eynard.

Du concret, donc. Des lieux à occuper, des équipes à redéployer. Où? À la Salle communale de Plainpalais. Elle était festive et culturelle; elle sera désormais ouverte chaque jour pour celles et ceux qui passent trop de temps dehors, qui n’ont pas d’endroit pour s’abriter et se ressourcer. Encore moins pour manger au chaud et assis.