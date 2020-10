En Bolivie, Total suspend sa production de gaz naturel à cause des incendies Afficher plus

La compagnie pétrolière française Total a suspendu par précaution ses opérations sur un champ de gaz naturel dans le sud-est de la Bolivie, où des feux de forêts et de pâturages faisaient rage, a informé l’entreprise jeudi. «En raison de l’augmentation du vent, une partie de l’incendie s’est approchée de certains secteurs de l’usine, alors que les systèmes de sécurité étaient activés et que la production de l’usine était arrêtée» mercredi sur le site de Incahuasi, a expliqué Total dans un communiqué publié par les médias locaux.

«Nous informons que le personnel et les installations se trouvent sous contrôle et en sécurité», a ajouté le groupe. Les bois et les pâturages d’Amazonie et de la région de la Chiquitania bolivienne souffrent des effets des incendies qui ont brûlé 2,3 millions d’hectares entre janvier et septembre 2020.