Élections au Conseil national – «L’urgence est de renforcer les forces proclimat à Berne» Pour les élections fédérales de cet automne, les Verts genevois partent confiants malgré la percée de la droite aux élections cantonales de ce printemps. Interview. Emilien Ghidoni

Les trois têtes de liste des Verts genevois pour le Conseil national exposent leurs motivations. LAURENT GUIRAUD

Pour les élections fédérales de cet automne, les Verts genevois lancent douze candidats dans la course au Conseil national. Leur objectif: renforcer le poids de la Suisse romande et de l’écologie sous la Coupole à Berne. Le candidat Nicolas Walder et les candidates Delphine Klopfenstein-Broggini et Isabelle Pasquier-Eichenberger détaillent comment il et elles comptent y arriver.